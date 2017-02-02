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Лукашенко: Переговоры с РФ по энергоносителям продолжатся 4 февраля

03.02.2017 12:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко продолжит переговоры с Россией по энергоносителям в субботу, 4 февраля, сообщил глава республики Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре прошлого года Беларусь сделала авансовый платеж за поставку российского газа.

Тогда пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич заявил, что Минск заинтересован в скорейшем разрешении сложившейся ситуации и рассчитывает, что Москва в скором времени восстановит объемы поставок.

 
Теги: Минск
 
 
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В декабре прошлого года белорусская сторона выразила надежду на скорейшее решение проблемы и внесла предоплату за российский газ.

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