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Лукашенко: Переговоры с РФ по энергоносителям продолжатся 4 февраля
03.02.2017 12:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко продолжит переговоры с Россией по энергоносителям в субботу, 4 февраля, сообщил глава республики Александр Лукашенко, передает
Напомним, в декабре прошлого года Беларусь сделала
Тогда пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич заявил, что Минск заинтересован в скорейшем разрешении сложившейся ситуации и рассчитывает, что Москва в скором времени восстановит объемы поставок.
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