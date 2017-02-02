Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко продолжит переговоры с Россией по энергоносителям в субботу, 4 февраля, сообщил глава республики Александр Лукашенко, передает РИА «Новости» .

Напомним, в декабре прошлого года Беларусь сделала авансовый платеж за поставку российского газа.

Тогда пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич заявил, что Минск заинтересован в скорейшем разрешении сложившейся ситуации и рассчитывает, что Москва в скором времени восстановит объемы поставок.