﻿ Лукашенко: выдумать национальную идею невозможно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко: выдумать национальную идею невозможно

03.02.2017 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что выдумать национальную идею невозможно, ее формулировку должна подсказать сама жизнь.

Лукашенко: выдумать национальную идею невозможно
© Sputnik Андрей Александров
Лукашенко: я ни на что в России не претендую

"Пока ни Радьков, ни Рубинов не дали ответа — но то, что они прорабатывали и прорабатывают, начиная от патриотизма, все это правильно. Но на душу и сердце не ложится. Нужна такая идея, чтобы она захватила всех", — сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, жизнь оказалась шире всех идеологических установок. "Но не нашли пока такого, чтобы эта идея ударила всех по мозгам и по сердцу. Я тоже пока не могу ничего предложить, и пока живем, как живем, без этой идеи. Ее нет", — сказал президент.

"Я убежден, что выдумать ее невозможно, нас к этому должна подвести вся наша жизнь, развитие нашей страны. Мы пока слишком мало прожили, как независимое государство. Даже Россия пока не смогла", — продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что, тем не менее, формулировать такую идею надо, "потому что это краткое послание всем поколениям в будущее".

"Надо время, оно все покажет и расставит на свои места", — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная идея должна быть такой, чтобы захватила все общество, но пока страна живет без такой идеи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Общегородской фестиваль уличной еды могут провести на площадке троллейбусного парка на Машерова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика