МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что выдумать национальную идею невозможно, ее формулировку должна подсказать сама жизнь.



© Sputnik Андрей Александров Лукашенко: я ни на что в России не претендую

"Пока ни Радьков, ни Рубинов не дали ответа — но то, что они прорабатывали и прорабатывают, начиная от патриотизма, все это правильно. Но на душу и сердце не ложится. Нужна такая идея, чтобы она захватила всех", — сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, жизнь оказалась шире всех идеологических установок. "Но не нашли пока такого, чтобы эта идея ударила всех по мозгам и по сердцу. Я тоже пока не могу ничего предложить, и пока живем, как живем, без этой идеи. Ее нет", — сказал президент.

"Я убежден, что выдумать ее невозможно, нас к этому должна подвести вся наша жизнь, развитие нашей страны. Мы пока слишком мало прожили, как независимое государство. Даже Россия пока не смогла", — продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что, тем не менее, формулировать такую идею надо, "потому что это краткое послание всем поколениям в будущее".

"Надо время, оно все покажет и расставит на свои места", — сказал Лукашенко.