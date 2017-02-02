В столице уже несколько лет проводятся локальные фестивали уличной еды, но в 2017-м власти хотят устроить общегородское мероприятие такого формата. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий.



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По его словам, сейчас для проведения фестиваля уличной еды рассматриваются две площадки — традиционная у Дворца спорта и более концептуальная на месте бывшего троллейбусного парка на Машерова.

«Не исключаю, что пойдем по пути соседей, когда задействуются неиспользуемые территории. Тогда вернемся к идее проведения фестиваля на территории бывшего троллейбусного парка на проспекте Машерова. Как показывает опыт, подобные мероприятия особенно интересны молодежи, становятся центром притяжения. Да и пустующая территория будет задействована», — рассказал Доморацкий.