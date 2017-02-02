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Общегородской фестиваль уличной еды могут провести на площадке троллейбусного парка на Машерова
03.02.2017 13:54 — Новости Общества | Tut.by
В столице уже несколько лет проводятся локальные фестивали уличной еды, но в 2017-м власти хотят устроить общегородское мероприятие такого формата. Об этом агентству «
По его словам, сейчас для проведения фестиваля уличной еды рассматриваются две площадки — традиционная у Дворца спорта и более концептуальная на месте бывшего троллейбусного парка на Машерова.
«Не исключаю, что пойдем по пути соседей, когда задействуются неиспользуемые территории. Тогда вернемся к идее проведения фестиваля на территории бывшего троллейбусного парка на проспекте Машерова. Как показывает опыт, подобные мероприятия особенно интересны молодежи, становятся центром притяжения. Да и пустующая территория будет задействована», — рассказал Доморацкий.
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Второй вариант - традиционная площадка у Дворца спорта.
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