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Президент рассказал, как чиновники строят коттеджи в Дроздах
03.02.2017 14:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, как белорусские чиновники строят коттеджи в поселке Дрозды под Минском.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вопрос о льготных кредитах для строительства коттеджей в элитном поселке для чиновников Лукашенко задал главный редактор "Народной воли" Иосиф Середич.
"Я в Дроздах не живу, живу в деревне уже десять лет. Ну, это нюанс такой. <…> Некоторым кредитополучателям под жилье в сельской местности, многодетным и военным мы давали льготные кредиты — то есть бесплатные деньги давали", — рассказал Лукашенко.
По словам президента, ни одни чиновник без его ведома не получит такой кредит, потому что "завтра его Вакульчик с Шуневичем за уши принесут знаешь куда".
"Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, прогосударственные. Которые имеет ценность достаточную. Хорошему крепкому госслужащему я мог бы дать кредит под 3%", — отметил президент.
При строительстве чиновниками коттеджей им землю выдавал президент, однако он требовал и того, чтобы точно знать, откуда деньги на строительство идут.
"Они (чиновники — Sputnik) тоже заслуживают некоего внимания, а долбать их нельзя, они отвечают за государство. Я должен хотя бы клочок земли дать им", — рассказал президент.
Президент также прокомментировал слухи о появлении "новой резиденции". По его словам, СМИ здесь пишут неправду, а сам он "не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться им".
Ни одна из резиденций, заверил Лукашенко, не построена за государственный счет, кроме возведенной еще Хрущевым в Беловежской пуще.
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Глава государства заверил: кредиты под процент в 3% чиновники без его ведома взять не могут.
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