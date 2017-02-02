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Президент рассказал, как чиновники строят коттеджи в Дроздах

03.02.2017 14:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, как белорусские чиновники строят коттеджи в поселке Дрозды под Минском.

Президент рассказал, как чиновники строят коттеджи в Дроздах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вопрос о льготных кредитах для строительства коттеджей в элитном поселке для чиновников Лукашенко задал главный редактор "Народной воли" Иосиф Середич.

"Я в Дроздах не живу, живу в деревне уже десять лет. Ну, это нюанс такой. <…> Некоторым кредитополучателям под жилье в сельской местности, многодетным и военным мы давали льготные кредиты — то есть бесплатные деньги давали", — рассказал Лукашенко.

По словам президента, ни одни чиновник без его ведома не получит такой кредит, потому что "завтра его Вакульчик с Шуневичем за уши принесут знаешь куда".

"Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, прогосударственные. Которые имеет ценность достаточную. Хорошему крепкому госслужащему я мог бы дать кредит под 3%", — отметил президент.

При строительстве чиновниками коттеджей им землю выдавал президент, однако он требовал и того, чтобы точно знать, откуда деньги на строительство идут.

"Они (чиновники — Sputnik) тоже заслуживают некоего внимания, а долбать их нельзя, они отвечают за государство. Я должен хотя бы клочок земли дать им", — рассказал президент.

Президент также прокомментировал слухи о появлении "новой резиденции". По его словам, СМИ здесь пишут неправду, а сам он "не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться им".

Ни одна из резиденций, заверил Лукашенко, не построена за государственный счет, кроме возведенной еще Хрущевым в Беловежской пуще.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства заверил: кредиты под процент в 3% чиновники без его ведома взять не могут.

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