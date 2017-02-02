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Лукашенко: "Договор о реадмиссии должен быть до России, Китая и Афганистана. Не только с Западом"

03.02.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко сообщил, при каких условиях он может подписать договор о реадмисии с Евросоюзом, который является ключевым для упрощения визового режима с Западом.

«Договор о реадмисии должен быть до России, Китая и Афганистана. Не только с Западом. Они нам выслали людей, который перешли границу с ЕС, поселили в лагеря, и не знаем, что с ними делать. Нет, договор о реадмисии должен быть с теми, откуда мигранты пришли. Чтобы мы их туда отправили. Только в таком случае я могу рассмотреть вопрос. Потому что там еще детали должны быть [прописаны]. Поэтому мы даже не приблизились к данной теме», — сказал Лукашенко.

Ранее Евросоюз выделил 7 миллионов евро на создание миграционных центров в Беларуси. По словам Лукашенко, Беларусь хочет построить на границе «изоляторы временного содержания для беженцев с человеческими условиями». «Никаких лагерей по приему беженцев мы строить не будем», — сказал президент. «Мы их задерживали и будем задерживать. Но если ЕС не будет платить, то мы не будем задерживать. Это дорого стоит», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь за 2 года приняла «с Украины и не только» 170 тысяч человек.

Ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси (ныне посол в Австрии) Елена Купчина сообщила, что соглашение о реадмиссии является основным спорным моментом в переговорах Минска и Брюсселя об облегчении визового режима. Замминистра отметила, что Беларусь интересует в первую очередь соглашение о реадмиссии. Оно в том числе предусмотрит обязанность Беларуси принимать обратно нелегальных мигрантов, которые попадут в ЕС с нашей территории, и самостоятельно заботиться об их возвращении в те страны, откуда они уехали изначально.

 
Теги: Минск
 
 
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