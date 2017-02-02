|
Лукашенко: "Договор о реадмиссии должен быть до России, Китая и Афганистана. Не только с Западом"
03.02.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко сообщил, при каких условиях он может подписать договор о реадмисии с Евросоюзом, который является ключевым для упрощения визового режима с Западом.
«Договор о реадмисии должен быть до России, Китая и Афганистана. Не только с Западом. Они нам выслали людей, который перешли границу с ЕС, поселили в лагеря, и не знаем, что с ними делать. Нет, договор о реадмисии должен быть с теми, откуда мигранты пришли. Чтобы мы их туда отправили. Только в таком случае я могу рассмотреть вопрос. Потому что там еще детали должны быть [прописаны]. Поэтому мы даже не приблизились к данной теме», — сказал Лукашенко.
Ранее Евросоюз
Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь за 2 года приняла «с Украины и не только» 170 тысяч человек.
Ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси (ныне посол в Австрии) Елена Купчина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сообщил при каких условиях он может подписать договор о реадмисии с Евросоюзом, который является ключевых для упрощения визового режима с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии