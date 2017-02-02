МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент рассказал, как строил "свои деревяшки", которые в СМИ называют резиденциями. Он раскритиковал стремление СМИ писать о многочисленных резиденциях президента, которые на самом деле представляют собой или скромные "деревянные домики", или достались ему в наследство от СССР.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент рассказал, как чиновники строят коттеджи в Дроздах

"Я приезжаю на север, останавливаюсь в деревянном доме, сделанном крестьянами из дерева. Попарился, побегал там по деревне — а говорят, резиденция президента. Радуйтесь, что я еду и живу там среди людей, и люди не потратили на это ни копейки", — рассказал Лукашенко.

Он предположил, что многие могут спросить, где президент взял деньги на строительство.

"У меня хватает добрых друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов — это не деньги", — сказал президент.

Лукашенко добавил, что все это его наследие останется народу.

"Ну и мамин домик у меня — тоже на севере. Тоже не закрыт — я иногда там бываю, на могилку хожу, можешь тоже приехать. Обычный домик, только вместо земляного пола сделали нормальный пол", — президент пригласил с собой Иосифа Середича, редактора газеты "Народная воля", предположив, что журналистов интересуют президентские резиденции.

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