Сообщение спасателям Речицкого района поступило от прохожего 2 февраля в 22.33 — на Днепре на поверхности льда находился человек.





Как сообщает сайт ведомства , к месту происшествия выехала группа спасения на воде. В 10 метрах от берега на краю полыньи на льду в бессознательном состоянии лежала женщина.

Работники МЧС при помощи спасательной доски вернули ее на берег и передали медикам. Пострадавшую доставили в больницу.