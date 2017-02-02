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В Речице спасатели сняли со льда женщину, потерявшую сознание
03.02.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Сообщение спасателям Речицкого района поступило от прохожего 2 февраля в 22.33 — на Днепре на поверхности льда находился человек.
Как сообщает сайт
Работники МЧС при помощи спасательной доски вернули ее на берег и передали медикам. Пострадавшую доставили в больницу.
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Работники МЧС при помощи спасательной доски вернули ее на берег и передали медикам. Пострадавшую доставили в больницу.
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