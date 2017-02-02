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В Речице спасатели сняли со льда женщину, потерявшую сознание

03.02.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Сообщение спасателям Речицкого района поступило от прохожего 2 февраля в 22.33 — на Днепре на поверхности льда находился человек.


Как сообщает сайт ведомства, к месту происшествия выехала группа спасения на воде. В 10 метрах от берега на краю полыньи на льду в бессознательном состоянии лежала женщина.

Работники МЧС при помощи спасательной доски вернули ее на берег и передали медикам. Пострадавшую доставили в больницу.

 
 
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Работники МЧС при помощи спасательной доски вернули ее на берег и передали медикам. Пострадавшую доставили в больницу.

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