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Лукашенко исключил поворот Минска в сторону НАТО

03.02.2017 14:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами заявил о полной невозможности поворота республики в сторону НАТО и отказ от военного сотрудничества с Россией, передает телеканал «МИР 24».

«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся», - подчеркнул он, добавив, что всегда был против любой дискриминации россиян.

Также Лукашенко добавил, что не может даже представить, что Россия оккупирует Беларусь или развяжет боевые действия, однако защищать свою независимость Минск все равно будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подчеркнул, что Беларусь - не антироссийская, поэтому никаких попыток изменить военный вектор не будет.

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