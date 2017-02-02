﻿ Россияне заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россияне заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

03.02.2017 14:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Казахстана упустила золотую медаль в женской биатлонной гонке на десять километров. Галина Вишневская уверенно лидировала, но была дисквалифицирована. С подробностями – спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Дело в том, что Вишневская, одна из топовых биатлонисток на этой Универсиаде, перепутала положения на огневом рубеже и начала стрелять не лежа, как полагалось, а стоя. В итоге - дисквалификация, а победа досталась украинке Надежде Белкиной.

Золотые медали штампует белорусская конькобежка Марина Зуева. 24-х летняя спортсменка пока в одиночку пополняет золотой запас своей сборной.

Два дня назад Зуева победила в забеге на три тысячи метров, а уже сегодня стала первой на своей коронной «пятерке». Причем спортсменка установила новый рекорд высокогорного катка Медео, который держался 30 лет.

Теперь у сборной Беларуси - две золотые, две серебреные и бронзовая награда. Копилка российской команды обогатилась сегодня тремя медалями, которые были завоеваны в одной гонке - в биатлоне в мужском преследовании россияне заняли весь пьедестал.

Сегодня в борьбу за награды в фигурном катании вступят мужчины и на «Алматы-Арене» ожидается аншлаг. Ведь на лед выйдет казахстанец Денис Тен.

Конкуренцию в популярности у казахстанских любителей спорта Денису может составить лишь боксер Геннадий Головкин. Тен, призер Олимпиады в Сочи и победитель Азиатских игр, безусловно, рассматривается, как один из главных претендентов на победу.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу начнется борьба за медали в мужском фигурном катании. Казахстанские любители спорта ожидают выход Дениса Тена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: выдумать национальную идею невозможно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика