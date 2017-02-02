Сборная Казахстана упустила золотую медаль в женской биатлонной гонке на десять километров. Галина Вишневская уверенно лидировала, но была дисквалифицирована. С подробностями – спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Дело в том, что Вишневская, одна из топовых биатлонисток на этой Универсиаде, перепутала положения на огневом рубеже и начала стрелять не лежа, как полагалось, а стоя. В итоге - дисквалификация, а победа досталась украинке Надежде Белкиной.

Золотые медали штампует белорусская конькобежка Марина Зуева. 24-х летняя спортсменка пока в одиночку пополняет золотой запас своей сборной.

Два дня назад Зуева победила в забеге на три тысячи метров, а уже сегодня стала первой на своей коронной «пятерке». Причем спортсменка установила новый рекорд высокогорного катка Медео, который держался 30 лет.

Теперь у сборной Беларуси - две золотые, две серебреные и бронзовая награда. Копилка российской команды обогатилась сегодня тремя медалями, которые были завоеваны в одной гонке - в биатлоне в мужском преследовании россияне заняли весь пьедестал.

Сегодня в борьбу за награды в фигурном катании вступят мужчины и на «Алматы-Арене» ожидается аншлаг. Ведь на лед выйдет казахстанец Денис Тен.

Конкуренцию в популярности у казахстанских любителей спорта Денису может составить лишь боксер Геннадий Головкин. Тен, призер Олимпиады в Сочи и победитель Азиатских игр, безусловно, рассматривается, как один из главных претендентов на победу.