В пятницу в Национальном выставочном центре в Минске президент Беларуси отвечает на вопросы отечественных и зарубежных журналистов и экспертов. Они собрались на 14-й по счету «Большой разговор с президентом» , передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Четвертый час Александр Лукашенко общается с экономистами, политологами и журналистами. Формат мероприятия - не пресс-конференция, а диалог. Президент еще в своем вступительном слове предложил: давайте обсудим все! Все вопросы, которые волнуют белорусов. Закрытых тем нет.

Представители Белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» спросили про белорусско-российские отношения. Отвечал на него президент больше часа. Беларусь не нарушила ни одного договора с Россией, подчеркнул Лукашенко. Наши народы - самые близкие друг другу, а потому мы просто обязаны решить между собой все проблемные вопросы. А они есть. Цена на газ, поставки нефти , продуктов, пограничная зона...

«Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Но в России разных сил море. Я своему коллеге и другу Владимиру Путину, а мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем другие президенты, об этом говорил. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. Очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента. Это уже никуда не годно», - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос МТРК «Мир».

Много говорят об экономике. Льготировать в Беларуси будут только то, что даст результат. Ведь в Беларуси - рыночная экономика, и страна собирается в ВТО. Президент Беларуси считает социально ориентированную модель развития экономики единственно приемлемой для Беларуси.

«Меня не переделаешь. Я считаю, что наша и вообще славянских народов модель социально ориентированная. Я не приемлю в Беларуси другой модели. Я очень тщательно наблюдаю за вариантами России и Украины и молю бога, чтобы у нас этого не произошло. Любое государство чего-то стоит, как дедушка Ленин говорил, если оно обращено к людям», - сказал президент Беларуси.

Средняя зарплата у белорусов уже в этом году, требует Лукашенко, должна быть не меньше 500 долларов. Больше можно, меньше нет! Население страны должно вырасти в два, а то и в три раза, проблему с детскими садами решим, пообещал Лукашенко. В 2016-м не все сделали, что планировали - есть внешние факторы, но многое белорусы не сделали сами, считает Александр Лукашенко. Чтобы идти дальше, и нужен такой откровенный разговор. Вопросов у журналистов еще много.