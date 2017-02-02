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Лукашенко: если общество будет "за", смертную казнь отменят

03.02.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что готов отменить смертную казнь, если таково будет мнение общества.

Лукашенко: если общество будет "за", смертную казнь отменят
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент: в Беларуси нет диктатуры, не можем себе позволить

"Я не имею права не отменить, ни наложить мораторий (на смертную казнь — Sputnik). У нас референдум был. Если бы его не было…", — сказал глава государства в пятницу на пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня и в обществе, и со стороны европейских политиков звучат призывы пересмотреть вопрос применения высшей меры наказания в Беларуси. "Но когда от меня требуют, я говорю — давайте обсуждать с обществом. Мы спросим, но честно расскажем, и если люди проголосуют большинством против смертной казни, я в тот же день подпишу результаты этого референдума", — сказал президент.

Лукашенко отметил, что в этом вопросе ЕС прибегает к двойным стандартам: требования отменить смертную казнь звучат в отношении Беларуси, но в отношении США этот вопрос не поднимается. "Давайте начнем с Америки, заставим их отменить смертную казнь. С тех, у кого вы деньги берете, с кем вы обнимаетесь. Вот они, двойные стандарты. Да, может и плохо, что мы на этом клочке земли одни оказались в такой ситуации. А может, мы правы? Те, кто ввели мораторий, теперь не знают, как его отменить, они через это переступить не могут", — сказал президент.

Он рассказал о тех эмоциях, которые переживает, подписывая указы о применении к преступникам высшей меры наказания. "Когда я подписываю каждый указ по смертной казни — вы не представляете, что со мной творится. Я понимаю, что человека после этого уже не будет, Шуневич приведет (указ — Sputnik) в исполнение. И я требую материалы — за что. Но когда вижу, у меня кровь в жилах стынет", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что чувствует свою ответственность в этом вопросе еще и потому, что он является первым президентом суверенной Беларуси. "Я первый президент страны, которую вы любите, лелеете, и Бог одарил меня таким счастьем, так потом и будет развиваться эта страна. Что такое Лукашенко? Пылинка. Поэтому давайте аккуратнее", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Страны, которые ввели мораторий на смертную казнь, теперь не знают, как его отменить, потому что опасаются политических последствий.

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