МИНСК, 3 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правоохранительным органам республики не следует безосновательно привлекать чиновников и бизнесменов к ответственности, но и они должны быть чисты перед законом.

"Не должно быть полицейского государства. Но вы и не знаете, скольким мы простили банкирам в последнее время", – заявил в пятницу глава государства, отвечая на вопрос главного редактора газеты "Народная воля" Иосифа Середича о льготном 3-процентном кредите, якобы выданном одному из чиновников, проживающих в минском микрорайоне "Дрозды".

При этом глава государства отметил, что даже из его ближнего друга были арестованы бизнесмены, когда они нарушили закон.

"Наш с тобой друг появлялся со мной в одном кадре, косил траву. И если ты появляется с президентом, то ты должен быть ниже травы, тише воды", – сказал глава государства, обращаясь к Середичу. И добавил, что если узнает о том, что кто-то из его ближнего круга нарушает закон, то сам "поможет Шуневичу (Игорь Шуневич, глава МВД – Sputnik) или Вакульчику (Валерий Вакульчик, глава КГБ – Sputnik)" его изобличить".

"Мой закон, закон для моей семьи – не тронь чужое", – заявил Лукашенко.

Он также высказался по поводу морального аспекта чиновников и бизнесменов, совершающих правонарушения. "Все кинулись в церковь, головой об пол бьются. А душонка-то – грязная", – сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что "надо отвыкать из-за угла подсматривать в огород и карман соседа – уже не те времена".

"Человек может быть богатым, но закона он не нарушал. А то получится так, что из-за какой-то сотки земли или из-за хибары мы повыкосим друг друга", – резюмировал глава государства.

В пятницу в Минске проходит " Большой разговор с президентом ", на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.



Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>