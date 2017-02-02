МИНСК, 3 фев — Sputnik. От русского языка отказываться ни в коем случае нельзя, заявил в пятницу в рамках "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко.

Депутат Палаты представителей и замглавы Товарищества белорусского языка Елена Анисим спросила президента об отношении к государственным языкам и предложила создать Национальный университет с белорусским языком обучения.

"Я очень аккуратно отношусь к этому вопросу. И слава богу, что у нас в обществе это не стало камнем преткновения, а могло бы быть, исходя из того, какую политику проводил тот Верховный совет (начала 1990-х — Sputnik)", — рассказал Лукашенко.

Президент назвал своей заслугой то, что он погасил накал в обществе из-за языкового вопроса. "Пока я президент — я не допущу, чтобы мы костыляли кого-то по языковой проблеме и делили людей по признаку, знают ли они белорусский язык. Плохо это или хорошо — время покажет", — отметил глава государства.

"Только я против того, чтобы щеголяли белорусским языком. Не нужно это. Пройдет время, мы научимся говорить на белорусском языке и очень хорошо. Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного", — призвал Лукашенко.

Идею создания "Национального университета" президент поддержал, однако призвал относиться к идее осторожно и исходить из желания белорусов — нужен ли им такой университет, будет ли туда конкурс. Он предложил продумать этот вопрос.

Лукашенко также добавил, что он призывает не "собачиться" из-за таких тем, как языки — потому что "сколько той жизни".

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