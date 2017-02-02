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Смертельное ДТП у Суворовского училища: "Порше" сбил женщину
03.02.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Автомобиль Porsche Cayenne сбил женщину у Суворовского училища в Минске, пешеход скончалась на месте происшествия, сообщили Sputnik в ОГАИ Центрального РУВД города Минска.
Авария произошла утром в пятницу, 3 февраля. Автомобиль Porsche Cayenne двигался по улице Заборского со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича и
"В результате полученных травм женщина погибла", — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ОГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.
По ее словам, следователи займутся расследованием трагедии.
Кроме того, еще одно ДТП с участием пешехода произошло утром в Октябрьском районе столицы. Водитель пояснил, что не заметил, как девушка-подросток пересекала проезжую часть. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
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На нерегулируемом пешеходном переходе под колеса попала 52-летняя женщина, которая переходила дорогу.
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