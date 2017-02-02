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Лукашенко: Национальной идеи у нас до сих пор нет

03.02.2017 15:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Национальной идеи в Беларуси до сих пор нет, заявил Александр Лукашенко в ходе общения с представителями общественности и СМИ 3 февраля.

"Это называется провластный журналист, хуже вопроса не задашь, когда сказать нечего. Пускай бы уже Середич (главный редактор газеты "Народная поля. — БелаПАН.) задал", — начал Лукашенко отвечать на вопрос обозревателя телеканала "Беларусь-1".

"Кратко и честно: ни я, ни Радьков (председатель РОО "Белая Русь". — БелаПАН.), который целую книжку написал, ни Рубинов (бывший спикер Совета Республики. — БелаПАН.), который тоже книжку написал о национальной идее, они до сих пор у меня прямо на столе лежат в загородной резиденции. Я уже их не читаю. Но то, что они прорабатывали и вырабатывали…, начиная от патриотизма и философской основы…, все это правильно, но на душу и сердце не ложится. Нужна такая идея, четко и кратко сформулированная, чтобы она захватила всех… Даже вот киты…, Давыдько, Кисель там, Козиятко (руководители государственных телеканалов. — БелаПАН.) и прочие, мы их привлекали, я уже не говорю о Павле Изотовиче Якубовиче (главный редактор газеты "Советская Белоруссия". — БелаПАН.), он уже плюется от этой идеи, ему уже это надоело. Мы никак не смогли ее административным образом сформулировать. Я все больше убеждаюсь: наверное, мы не пришли в своем развитии к той точке, когда бы эта идея ударила всех по мозгам и по сердцу", — сказал Лукашенко.

"И я успокоился, — продолжил он. — Думаю, ну раз общество ничего предложить не может и я тоже не могу придумать и даже боюсь это говорить, потому что это очень ответственно… Живем как живем без этой идеи, а хотелось бы. Но ее нет, ее нет. И я абсолютно убежден: выдумать ее невозможно. Нас к этому должна подвести сама жизнь, само развитие нашей страны. Слишком мало, наверное, мы прожили как абсолютно суверенное и независимое государство. Даже Россия не в состоянии ее сегодня сформулировать. Разные там предложения слышу и посмеиваюсь над ними. Они болеют тем же, чем мы когда-то болели: вот административным образом, от имени президента, чего-то сформулировать, я говорю, даже книжки писали. А потом у меня ума хватило остановиться и не наломать дров… Надо быть очень точными, аккуратными. И чтобы это захватило всех: и тебя, и меня, и Иосифа (Середич. — БелаПАН.), и Ярослава (Романчук, экономист. — БелаПАН.) и других. Тогда это будет идея. Но ее нет. Может быть, я ее не вижу. Это уже вам минус. Вы должны донести ее до меня… Но формулировать ее надо, потому что это — кратко — движение вперед, послание всем поколениям нашим будущим, как когда-то советская власть формулировала, плохо или хорошо, но мы в это светлое верили будущее. Это было нашей национальной идеей".

"В общем, надо время, время покажет и расставит все на свои места", — сказал Лукашенко.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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