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Президент об университете с обучением на белорусском: "Главное - чтобы было востребовано народом"

03.02.2017 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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«Надо проработать этот вопрос. Это даже было бы неплохо», — заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора» в ответ на предложение депутата Палаты представителей Елена Анисим создать национальный университет с обучением на белорусском языке.

— Я не могу сказать нет, и не могу сказать да, потому что это надо проработать. На базе какого-то университета может быть сделано, если это будет нормально воспринято. Если будут желающие пойти по конкурсу получать образование на «белорускай мове». Так я бы вас (Елену Анисим. — Прим. TUT.BY) там ректором назначил, не проблема. Главное — чтобы это было востребовано народом, — отметил президент и тут же добавил: — А БГУ у нас не национальный? Есть же и другие. Мне казалось, что они все наши национальные. Там изучают и русский, и белорусский, и английский языки.

При этом Александр Лукашенко «рад, что языковой вопрос не стал камнем преткновения».

— Мне удалось как-то погасить накал и спора в обществе по языкам. Не будем к этому возвращаться. Пока я президент, не допущу того, чтобы мы друг друга «костыляли» по языковому вопросу, и делили людей по тому, знаешь ты белорусскую «мову» или не знаешь. Плохо это или хорошо — время покажет, — отметил президент. — Я заклинаю и прошу, не отказывайтесь от русского языка. Потому что вы откажетесь от родного языка.

 
 
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Депутат Елена Анисим поинтересовалась у президента во время "Большого разговора" возможностью создать национальный университет с обучением на белорусском языке.

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