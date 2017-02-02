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Президент про коррупционеров: "Скольким мы простили, в последнее время - банкирам"
03.02.2017 15:12 — Новости Общества | Tut.by
«Я уже иногда побаиваюсь: у нас столько на посадку пошло чиновников, и не малого калибра. Должно быть справедливо: взял — сел, не брал — иди живи, работай», — сказал президент во время «Большого разговора».
— У нас не должно быть полицейского государства. А ты не знаешь (обращаясь к редактору «Народной воли» Иосифу Середичу. — Прим. TUT.BY), скольким мы простили. Банкирам в последнее время и пр. Иди, плати в бюджет в трехкратном размере то, что зафиксировано, и с метлой на улицу. Ты уже никогда в банке работать не будешь, ты уже на учете стоишь. Но это должно быть обосновано, мотивировано, хотя бы по закону, — сказал Александр Лукашенко.
Президент вспомнил и про тех, кто еще недавно был в его окружении. А потом оказался за решеткой.
— Он появлялся в одном кадре с Лукашенко, это накладывает на тебя жесткое обязательство. Я им это всем говорю. У меня мало людей, которые со мной с косой ходят. Но если ты попался и журналисты тебя зафиксировали, ты должен быть ниже травы и тише воды. А если ты преступил эти неписаные правила, то я еще помогу Шуневичу (главе МВД. — Прим. TUT.BY) и Вакульчику (председателю КГБ. — Прим. TUT.BY), чтобы они тебя упрятали, и надолго. И я так поступаю. Мой закон для детей и моей семьи небольшой: «Не тронь чужое!».
Президент удивился, как некоторые, совершив преступление, могут еще ходить в церковь и держать свечку.
— Все кинулись в эту церковь, головой стучат о пол, а душонка грязная.
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"Я уже иногда побаиваюсь: у нас столько на посадку пошло чиновников, и не малого калибра. Должно быть справедливо: взял - сел, не брал - иди живи, работай," - сказал...
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