МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что до него дошла информация о заплатах в конвертах в IT-сфере, и поручил разобраться с этой ситуацией.



© Sputnik / Виктор Толочко В IT-сообществе ждут новых задержаний по делу БелАВМ

"В IT-сфере тоже не все святые. Начали уже в конвертах зарплату получать. Я поручил Носкевичу (Иван Носкевич, глава Следственного комитета Беларуси – Sputnik) собрать их вместе, чтобы сказать: ребята, перестаньте шалить", – сказал президент.

Лукашенко отметил, что развитие данной сферы для страны имеет важное значение, в первую очередь в связи с тем, что в государстве должно быть "побольше умных людей".

Глава государства отметил, что он сам принимал решение о том, что в стране должна активно развиваться IT-сфера.

"Большой разговор с президентом" , на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.



Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

В пятницу в Минске проходит, на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.