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Лукашенко поручил проверить IT-сферу в связи с "серыми" зарплатами

03.02.2017 15:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что до него дошла информация о заплатах в конвертах в IT-сфере, и поручил разобраться с этой ситуацией.

Лукашенко поручил проверить IT-сферу в связи с "серыми" зарплатами
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В IT-сфере тоже не все святые. Начали уже в конвертах зарплату получать. Я поручил Носкевичу (Иван Носкевич, глава Следственного комитета Беларуси – Sputnik) собрать их вместе, чтобы сказать: ребята, перестаньте шалить", – сказал президент. 

Лукашенко отметил, что развитие данной сферы для страны имеет важное значение, в первую очередь в связи с тем, что в государстве должно быть "побольше умных людей". 

Глава государства отметил, что он сам принимал решение о том, что в стране должна активно развиваться IT-сфера.

В пятницу в Минске проходит "Большой разговор с президентом", на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. 

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>
 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что он сам когда-то принимал решение о том, что в стране должна активно развиваться IT-сфера.

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