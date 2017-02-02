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Лукашенко поручил проверить IT-сферу в связи с "серыми" зарплатами
03.02.2017 15:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что до него дошла информация о заплатах в конвертах в IT-сфере, и поручил разобраться с этой ситуацией.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В IT-сфере тоже не все святые. Начали уже в конвертах зарплату получать. Я поручил Носкевичу (Иван Носкевич, глава Следственного комитета Беларуси – Sputnik) собрать их вместе, чтобы сказать: ребята, перестаньте шалить", – сказал президент.
Лукашенко отметил, что развитие данной сферы для страны имеет важное значение, в первую очередь в связи с тем, что в государстве должно быть "побольше умных людей".
Глава государства отметил, что он сам принимал решение о том, что в стране должна активно развиваться IT-сфера.
В пятницу в Минске проходит
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Глава государства отметил, что он сам когда-то принимал решение о том, что в стране должна активно развиваться IT-сфера.
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