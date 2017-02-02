Претензии от европейцев по поводу смертной казни, которая до сих пор применяется в Беларуси, Александр Лукашенко называет двойными стандартами. Он предлагает начать отмену смертной казни с Америки, где в некоторых штатах также существует высшая мера наказания. В то же время президент Беларуси не против отменить смертную казнь, если за это проголосует народ на референдуме.



Фото: president.gov.by

Депутат Елена Анисим во время «Большого разговора» задала Александру Лукашенко вопрос об отмене в нашей стране смертной казни.

— Я не кровожадный. Когда вы расстрельные статьи мне на стол кладете, когда я подписываю каждый указ о смертной казни, вы не представляете, что со мной творится, — уверил Александр Лукашенко. — Я последним ставлю эту подпись — это не только в нашей стране так, это во многих. Я понимаю, что после этого человека уже не будет. Шуневич (министр внутренних дел. — Прим. TUT.BY) приведет в исполнение мое решение.

Президент добавил, что ему порой присылают душераздирающие письма (похоже, он имел в виду просьбы заключенных о помиловании. — Прим. TUT.BY), после чего ему сразу несут папки с материалами дел.

— Я требую: «За что?». Вот фотографии. Надо — принесут мне оперативные данные. Но когда я это вижу — у меня просто в жилах… Знаете, когда человека подонок не в первый раз разрубает на куски… Или топит женщину в ванне, а потом на куски разрубает, куда-то вывозит — это ж даже не зверь. Это хуже! Говорят, никто не имеет права: бог дал жизнь — бог должен и забрать. А ему кто дал право забрать чужую жизнь, и не одну? Вот недавно в Могилеве банда стариков одиноких вывозила: рубили, закапывали, квартиры продавали, забирали. «Черные риелторы». Сколько он загубил этих стариков, старушек. За что?

Помимо человеческих моментов в вопросах смертной казни есть и политические.

— Не торопитесь: скоро Европа к этому придет… А вообще я им часто, европейцам, говорю: давайте начнем с Америки! Вы их заставите отменить смертную казнь — и других, у кого вы деньги большие берете, с кем вы обнимаетесь… Давайте с них начнем! А нет. Вот они — двойные стандарты.

Александр Лукашенко отмечает, что не имеет права отменить в Беларуси смертную казнь или даже наложить мораторий.

— У нас референдум прошел. Если б этого референдума не было — ну я бы как-то думал…

Чтобы отменить в Беларуси высшую меру наказания, сначала надо убедить в такой необходимости общество, считает Лукашенко.

— Давайте эту дискуссию развернем в парламенте, в партиях, общественных организациях. И если мы честно у общества потом спросим, честно обществу рассказав «за» и «против», и люди проголосуют большинством против смертной казни — я в этот же день подпишу итоги этого референдума.

Президент подытожил, что «дело не в нем»:

— Слушайте, ну, в конце концов, я уходящий человек. Мне немного осталось. Если уже о себе говорить. Может быть, это (отмена смертной казни. — Прим. TUT.BY) и на мой имидж хорошо бы сыграло. Но я не могу переступить.

Беларусь — единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере было приговорено более 400 осужденных, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному человеку .