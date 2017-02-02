МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, что больше всех заинтересован в том, чтобы раскрылись все факты о пропавших в конце 1990-х политиках, журналисте и бизнесмене.



© Sputnik Юрий Иванов Лукашенко: радуйтесь, что приезжаю и живу среди людей

Экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший глава ЦИК Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский и телеоператор Дмитрий Завадский пропали в Беларуси в конце 1990-х — начале 2000-х годов. До сих пор их судьба остается неизвестной.

"Я бы был самым счастливым человеком, если бы взяли меня за руку, хоть пятая колонна, кто угодно и показали, где они", — признался Лукашенко во время пресс-конференции, отвечая на вопрос философа Вадима Гигина.

По воспоминаниям президента, лет десять назад журналисты подняли "целый гвалт" в связи и тем, что будто бы была обнаружена на одном из полигонов могилой пропавших. Тогда он велел сотрудникам своей службы безопасности при журналистах там копать, пока все не убедились, что никакой могилы нет.

Напомнил глава государства и о том, что убийцу Завадского задержали и осудили. Как признался глава государства, он даже готов был помиловать убийцу, но при одном условии — если тот покажет, где тело. "Отказался", — констатировал белорусский лидер.

"Помню, когда сфотографировали Витю Гончара или еще кого-то в Германии, мы начали торпедировать немцев и просить дать информацию. Так и не ответили!" — отметил он.

Глава государства заверил: он — самый заинтересованный человек в том, чтобы знать все факты о пропавших политиках и журналистах. "Но я, к сожалению, больше ничего не знаю", — заключил он и выразил надежду, что следы исчезнувших политиков, журналиста и бизнесмена где-нибудь будут найдены.

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