МИНСК, 3 фев – Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп высмеял популярного голливудского актера Арнольда Шварценеггера: глава государства раскритиковал его работу на посту губернатора Калифорнии и в качестве ведущего реалити-шоу "Ученик", транслируемого на канале NBC.

Ранее Шварценеггер предложил Трампу "поменяться работами", таким образом он ответил на очередной упрек президента в низких рейтингах реалити-шоу "Ученик" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен.

"Да, Арнольд Шварценеггер по-настоящему плохо справился с работой губернатора Калифорнии, но еще хуже – с работой ведущего шоу "Ученик"… Но он хотя бы попытался!", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice…but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

Реалити-шоу "Ученик" – программа на телеканале NBC, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность. В 2004 году его исполнительным продюсером и ведущим стал Трамп. Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. Но позже миллионера попросили покинуть программу из-за его скандальных предвыборных заявлений.

Шоу возобновилось в 2017 году. Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. По данным СМИ, у программы довольно низкие рейтинги.