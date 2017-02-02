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Трамп высмеял Шварценеггера за работу губернатором Калифорнии

03.02.2017 15:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп высмеял популярного голливудского актера Арнольда Шварценеггера: глава государства раскритиковал его работу на посту губернатора Калифорнии и в качестве ведущего реалити-шоу "Ученик", транслируемого на канале NBC.

Ранее Шварценеггер предложил Трампу "поменяться работами", таким образом он ответил на очередной упрек президента в низких рейтингах реалити-шоу "Ученик" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен.

"Да, Арнольд Шварценеггер по-настоящему плохо справился с работой губернатора Калифорнии, но еще хуже – с работой ведущего шоу "Ученик"… Но он хотя бы попытался!", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Реалити-шоу "Ученик" – программа на телеканале NBC, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность. В 2004 году его исполнительным продюсером и ведущим стал Трамп. Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. Но позже миллионера попросили покинуть программу из-за его скандальных предвыборных заявлений.

Шоу возобновилось в 2017 году. Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. По данным СМИ, у программы довольно низкие рейтинги.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер, по словам американского президента, был не только плохим губернатором штата, но и телеведущим.

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