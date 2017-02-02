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Лукашенко о создании национального университета: Не могу сказать "нет", не могу сказать "да"
03.02.2017 15:43 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко не смог дать ни положительный, ни отрицательный ответ на вопрос представителя ОО "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" депутата Палаты представителей Елены Анисим о возможности создания национального университета, преподавание в котором велось бы на белорусском языке. Этот вопрос "надо проработать", заявил глава государства 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
Лукашенко подчеркнул, что он "очень аккуратно" относится к языковому вопросу. "Вообще, этот вопрос в обществе не стал камнем преткновения. А мог бы, исходя из политики, которую проводил Верховный совет в свое время. Тогда был слишком политизирован этот вопрос. Это хорошо, что мне удалось погасить накал в обществе вокруг спора по языкам. Пока я президент, я не допущу, чтобы мы друг друга костыляли по языковой проблеме, делили людей по тому, знаешь ты белорусский язык или нет", — сказал глава государства.
Он не исключил, что на базе какого-то вуза можно будет создать национальный университет, "если это будет нормально воспринято, если туда будут желающие идти по конкурсу получать образование на белорусском языке". "Главное, чтобы это было востребовано народом", — добавил Лукашенко.
При этом он "против того, чтобы некоторые люди щеголяли белорусским языком". "Не надо это. Пройдет время, мы научимся говорить на белорусском языке очень хорошо. Но я вас заклинаю и прошу: не отказываетесь от русского языка. Потому что вы откажетесь от своего родного, вы кому-то подарок сделаете. Русский язык — это великое и это наше", — заявил Лукашенко.
Он также напомнил, что в Беларуси два государственных языка. "Белорусский — потому что мы нация, но мы богаче — мы знаем два языка", — добавил Лукашенко.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко не смог дать ни положительный, ни отрицательный ответ на вопрос представителя ОО "Таварыства беларускай мовы імя...
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