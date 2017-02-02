﻿ Лукашенко поручил председателя СК предупредить айтишников, чтобы "не шалили". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко поручил председателя СК предупредить айтишников, чтобы "не шалили"

03.02.2017 15:37 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 3 февраля. Недовольство криминальными проявлениями в IT-среде высказал 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами Александр Лукашенко.

Айтишники "не все святые", отметил глава государства, имея, возможно, в виду Парк высоких технологий.

"Мало того что хорошую зарплату получают, платят только подоходный налог, так еще начали с компаниями, которым услуги оказывают, за границей открывать счета, карточки и прочее. И они им там сбрасывают на карточки деньги. То есть начали получать зарплату "в конвертах". Вот вам и айтишники", — сказал Лукашенко.

По его словам, скандал по этому поводу власти не поднимали. Но он поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу "поехать туда, собрать их — люди же не глупые — и предупредить их: ребята, прекратите шалить, потому что мы так будем смотреть, смотреть — и поставим вас в ряд со всеми. Чем вы отличаетесь, великие айтишники?"
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Недовольство криминальными проявлениями в IT-среде высказал 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами Александр Лукашенко. Айтишники...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко об исчезнувших политиках: я больше всех хочу знать, где они
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика