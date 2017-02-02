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Лукашенко поручил председателя СК предупредить айтишников, чтобы "не шалили"
03.02.2017 15:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Недовольство криминальными проявлениями в IT-среде высказал 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами Александр Лукашенко.
Айтишники "не все святые", отметил глава государства, имея, возможно, в виду Парк высоких технологий.
"Мало того что хорошую зарплату получают, платят только подоходный налог, так еще начали с компаниями, которым услуги оказывают, за границей открывать счета, карточки и прочее. И они им там сбрасывают на карточки деньги. То есть начали получать зарплату "в конвертах". Вот вам и айтишники", — сказал Лукашенко.
По его словам, скандал по этому поводу власти не поднимали. Но он поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу "поехать туда, собрать их — люди же не глупые — и предупредить их: ребята, прекратите шалить, потому что мы так будем смотреть, смотреть — и поставим вас в ряд со всеми. Чем вы отличаетесь, великие айтишники?"
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Недовольство криминальными проявлениями в IT-среде высказал 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами Александр Лукашенко. Айтишники...
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