Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями СМИ и общественности, так называемый «Большой разговор с президентом» продолжается уже более пяти часов. Телеканал «МИР 24» выбрал наиболее интересные ответы главы государства.

На встречу с президентом аккредитованы около четырех десятков журналистов из наиболее крупных белорусских и зарубежных СМИ, популярных интернет-порталов. Кроме того, в 2017 году формат встречи изменен - на разговор также приглашены и многочисленные эксперты.

Периодически меняется и место встречи главы государства с представителями СМИ: пресс-конференции проходили и во Дворце Республики, и во Дворце Независимости. Четыре года назад Лукашенко общался с журналистами в Национальной библиотеке. В этот раз был оборудован специальный зал в выставочном комплексе на проспекте Победителей. Его минчане-старожилы из-за архитектурных особенностей здания ласково называют «Ромашка».

В 2015 году был поставлен своеобразный рекорд. Общение Лукашенко с журналистами длилось более семи часов. Сегодня обещают, что встреча с главой государства продлится до тех пор, пока у участников будут вопросы к президенту. Вопросы абсолютно разные - от отношений с соседями, до повышения зарплат и преподавания религии в школах.

Об экономике



Наша экономика открыта: 50% примерно, ну 45% точно, произведенного мы продаем за пределы страны - и в этом вся наша жизнь. И за то, что мы получим, надо будет купить то, что будет способствовать дальнейшему развитию производства - это энергоносители, сырье, материалы и прочее. То есть то, чего у нас не хватает, но за счет чего работает экономика. И это в первую очередь, как бы это ни было непопулярно. Если мы это не купим, то завтра и этой зарплаты не будет.

О зарплатах



Средняя зарплата в стране в $500 - это то, что государство должно помочь заработать человеку. Для того чтобы он мало-мальски мог жить в той системе социально-экономической, которую мы с вами создали. Все остальное - не запрещается, приветствуется. Тысячу, две тысячи - кто сколько заработает. Мы живем в рыночной экономике, нравится она или нет. Мне - не очень, но когда мы проводим опросы населения, почти две трети (говорят - «МИР 24») - рынок, рыночная экономика, свобода и прочее. Пожалуйста - рыночная экономика и свобода. Зарабатывай!

Сегодня, извините меня, долбень, женится. Он же не может корову от козы отличить или от коня, он же не может молоток от топора отличить. С виду, я уже не говорю, чтобы держать это - топор или молоток - в руках. И все плачутся в школе.

Зарплата мало, это мало. Так научите детей жить!

О коррупции



Если вы хотите меня упрекнуть, что у нас уровень коррупции и беззакония такой, что некоторые там не за свой счет дворцы строят, вы мне скажите! Вы знаете мою реакцию на это! Не тронь чужое и не воруй у государства - и ты будешь нормально жить. Нормально. Если очень хорошо хочешь жить, добавь к этому еще благотворительность. И в нашей стране у тебя все будет хорошо. Если заработал - поделись с кем-то.

О льготах



Пора забывать об этих терминах «льготы» и «бесплатно» и еще чего-то. Еще раз подчеркиваю - мы живем в рыночной экономике. Тем более, все хотят в ВТО. Вы знаете, как относятся в ВТО к льготам. Льготировать будем лишь то, что завтра даст результат.

О молодых специалистах



Первое рабочее место государство гарантирует. Назовите страны, где приняты подобные решения. Поэтому надо идти по специальности. Ты же для себя определил эту специальность: педагога, юриста, экономиста, - девать их некуда сегодня - журналиста еще и далее и тому подобное. Иди и работай. Мы тебе первое место по специальности, государство предоставляет. Иди, работай!

О государстве



Меня не переделаешь, я считаю, что модель нашего развития, вообще славянских народов - это социально ориентированная экономика. Я не приемлю, здесь, в Беларуси, особенно, другой модели. И я очень тщательно наблюдаю за вариантом России и Украины и т. д. И молю Богу, чтобы у нас этого не произошло. Даже любое государство лишь тогда чего-то стоит, как дедушка Ленин говорил, примерно так говорил - если оно обращено к людям.

О смене власти



Не надо через майдан и революцию. Потому что это не Януковичу плохо от этого, и не Лукашенко от этого будет плохо. Это вам будет позор, белорусскому народу. Это клеймо на украинском народе - вот этот майдан. Не смели - и что получили? Поэтому будут выборы. Если вы видите, что я слишком отстал от той жизни, которая есть, и моя концепция и теория вам не подходят, меня надо заменить - я на это не обижусь, вы на это имеете право, как когда-то рискнули избрать меня президентом.

Я сторонник искренней политики, честной политики, справедливой. Я часто говорю: в законах все не пропишешь. А когда не прописано - делай справедливо. И я справедливость ставлю выше любого закона. Я тоже в жизни столкнулся с несправедливостью. Я видел это и в мелочах, и в деталях. Я хлебнул этого вот так.

О России



Вы должны понимать: ока я президент - ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Вы должны это знать четко.

О визах



Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран? Ну, не хотим мы им давать разрешения. Чтоб они у нас спрашивали разрешения, приехать или не приехать, бумажку получать и платить деньги. Ну, не хотим. Приезжайте! Мы считаем, что мы получим больше. Они заплатят деньги. Ну, вы же понимаете, что значат эти связи. Это же нормально, цивилизованно, от этого же никуда не денешься. Тем более, мы же центр, мы себя позиционируем как центр всей цивилизации, всей Европы и прочее Евразийского континента. Так как же центр может быть изолирован?