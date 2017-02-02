Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко заявил, что отмена смертной казни или введения моратория на ее применение зависят не от него, хотя и могли бы положительно сказаться на его имидже.



"Я не имею права отменить смертную казнь или наложить мораторий на ее проведение, — сказал он 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ. — У нас прошел референдум, я через людей переступить не могу. Если бы его не было, я бы как-то об этом мог подумать".



Лукашенко предлагает не торопиться с принятием решения по вопросу смертной казни. "Я часто говорю европейцам: давайте начнем с Америки, заставьте ее отменить смертную казнь и других, у кого вы деньги большие берете. Так нет, не хотят. Вот они — двойные стандарты", — сказал президент.



Он вспомнил о своей встрече с бывшим президентом России Борисом Ельциным, когда тот подписывал указ о введении моратория "под давлением Запада и окружения". По словам Лукашенко, нынешний президент Владимир Путин говорит, что тогда была сделана "глупость, общество требует, но не может сам теперь отменить". "Может быть, мы были правы, что одни оказались на этом клочке земли (в Европе, где применяется смертная казнь — БелаПАН.). Те, кто ввели мораторий, сегодня готовы его отменить, но не знают, как это сделать", — считает президент.



"Когда от меня требуют ввести мораторий, говорю: давайте убеждать общество, развернем дискуссию в парламенте, партиях, общественных организациях. Если мы потом у общества спросим, рассказав честно за и против, и люди проголосуют большинством против смертной казни, я в этот же день подпишу итоги референдума", — сказал Лукашенко.



Глава государства подчеркул, что он "не кровожадный". "Когда мне расстрельные статьи на стол кладут, я подписываю указ по смертной казни. Вы не представляете, что со мной творится. Я последний ставлю подпись, понимаю, что после этого человека уже не будет", — рассказал Лукашенко.

Беларусь — единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Международное сообщество — Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, правозащитные организации — неоднократно призывали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о моратории на смертную казнь: Не во мне дело, через людей переступить не могу Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко заявил, что отмена смертной казни или введения моратория на ее применение зависят не от него, хотя и могли бы положительно...

Сергей Королевич, БелаПАН.