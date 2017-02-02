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Лукашенко рассказал, что смотреть туристам в Беларуси

03.02.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, зачем иностранцы могут приезжать в республику на пять дней без визы.

Лукашенко рассказал, что смотреть туристам в Беларуси
© Sputnik Юрий Иванов
Лукашенко: радуйтесь, что приезжаю и живу среди людей

Глава государства согласился с задавшим вопрос журналистом российского "Первого канала" о том, что пяти дней для безвизового въезда "может быть и маловато".

"Это очень белорусское. Сначала сделать что-то очень аккуратно, а потом дорабатывать", — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что туристам можно многое посмотреть в Беларуси. "Есть у нас замки, божья наша природа, люди наши доброжелательные. Выйдете в Минск — он такой просвещенный, с мещанской стрункой. Вас накормят, напоют, выпить дадут, закусить", — заверил глава государства.

Лукашенко признал, что "чего-то великого" в республике нет, но легко назвать тысячу мест, которые туристу обязательно нужно увидеть — от Брестской крепости, по пути к которой "мы вам машину помоем, покормим и в кафешку пустим" и до других красот страны.

"Я вот горжусь своей страной. Вот и приедут люди и увидят что за Беларусь. Были тысячи людей на Чемпионате мира по хоккею, с хорошими впечатлениями уехали", — сказал президент.

Президент предложил туристам пожить в Беловежской пуще и отметил, что там "лучший самогон в мире". Кроме того, по словам Лукашенко, красотой древнего леса был впечатлен даже президент Казахстана Назарбаев, который "много чего видел".

"Побывайте в Березинском заповеднике, на Нарочи — я даже вам ключи от своей "деревяшки" могу дать. Минск наш красавец. Мы готовы показать всему миру, а главное что мы можем показать свою страну и что наша страна открытая", — заверил глава государства.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, в республике есть очень много красот, которые стоит оценить туристам, приезжающим по безвизовому режиму.

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