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Минск готов расширить безвизовый режим, если 5 дней туристам будет мало

03.02.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Министерстве иностранных дел Беларуси не исключают, что в будущем безвизовый режим может составить более 5 дней. Об этом глава МИД Беларуси заявил 3 февраля во время «Большого разговора президента» с журналистами, экспертами и общественностью.

«Жизнь не стоит на месте. Если мы увидим, что этот режим заработает, то будем думать над тем, чтобы предложить более длительные периоды нахождения иностранцев без визы в Беларуси», — сказал Макей, отвечая на вопрос российского журналиста о том, что 5 дней для нахождения в Беларуси без визы туристам может быть мало.

Напомним, недавно Беларусь объявила о введении безвизового въезда для граждан 80 стран, которые прибывают в страну на срок не более пяти дней.

«Те, кто приезжает в белорусские санатории, могли бы там остаться и на 10−15 дней. МИД выступал за более либеральное решение. Но у нас, да и в ряде других постсоветских стран, до сих пор сохранился такой институт, как институт регистрации иностранцев. До 5 дней они могут пребывать без регистрации. Поэтому мы решили не ломать этот режим, а идти постепенно. 5 дней достаточно, чтобы деловые люди провели здесь переговоры, а туристы — ознакомились с достопримечательностями», — отметил глава МИД Беларуси.

Что касается упреков в том, что Беларусь открыла больше возможностей для доступа на белорусско-российскую границу, то это абсолютно не так, сказал Макей. «Ничего в нашем режиме с Россией не поменялось», — сказал министр. Он также подчеркнул, что данное решение о безвизовом режиме с 80 государствами готовилось полтора года и его никто не скрывал.

Идея же с единой визе в ЕАЭС не нашла поддержки со стороны президента Казахстана, признался Александр Лукашенко. «Может и мало 5 дней. Может недоработали. Мы хотели попробовать», — добавил он.

 
 
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Те, кто приезжает в белорусские санатории, могли бы там остаться и на 10-15 дней. МИД выступал за более либеральное решение

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