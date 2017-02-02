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Лукашенко недоволен ходом реформирования системы ЖКХ в Минске
03.02.2017 16:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля в Минске выразил недовольство тем, как продвигается реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства в столице.
"У нас по ЖКХ впереди крупное совещание, — сообщил глава государства. — Минчане (власти Минска. — БелаПАН.) нам доложат, как они осуществили мое поручение по реформированию ЖКХ. В зависимости от Минска мы пойдем по всей стране перенимать их опыт".
"Но пока, мне кажется, в Минске не очень-то шевелятся. Мэра Минска (председателя Мингорисполкома Андрея Шорца. — БелаПАН.) я назначил как бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства именно чтобы решить эту проблему. Пока движения большого нет", — добавил Лукашенко.
Экспериментальные реформы в системе ЖКХ начались в 2015 году в Первомайском и Партизанском районах Минска и распространились на всю столицу в 2016 году. После начала реформы в городе вместо 131 ЖЭСа создали 48 жилищно-эксплуатационных участков, а вместо ЖЭО — 10 служб заказчиков. Появились единая диспетчерская служба "115" и 43 расчетно-справочных центра.
В состав Минского городского жилищного хозяйства вошел ряд организаций, среди которых ОАО "Лифтсервис", "Беллифт", "Минскводоканал", "Минсккоммунтеплосети", коммунальные предприятия по переработке отходов ("Экорес"), по вывозу отходов ("Спецкоммунавтотранс"). Из подчинения этой организации вывели ряд непрофильных активов, в частности Минский фарфоровый завод, военкоматы, теплотрассы, коровники, кабельные сети, водоводы.
На пресс-конференции 18 января гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов сообщил, что реформы позволили Минску сэкономить около 350 млрд неденоминированных рублей за 2016 год.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля в Минске выразил недовольство тем, как продвигается...
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