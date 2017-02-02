﻿ Лукашенко о Лапшине: отдайте его по закону, чтобы он не стал заложником. 21.by
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Лукашенко о Лапшине: отдайте его по закону, чтобы он не стал заложником

03.02.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вопрос с выдачей российско-израильского блогера Александра Лапшина должен быть решен в соответствии с законом.

"Я распорядился — отдайте его (Лапшина — Sputnik) по закону. Россияне хотят его забрать. Израильтяне его хотят забрать. Азербайджан обратился не к нам. Отдайте его по закону. Мы согласно решению должны его передать Азербайджану. Мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно", — заявил белорусский лидер в ходе "Большого разговора" в пятницу.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вопрос с выдачей российско-израильского блогера Александра Лапшина должен быть решен...

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