МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вопрос с выдачей российско-израильского блогера Александра Лапшина должен быть решен в соответствии с законом.

"Я распорядился — отдайте его (Лапшина — Sputnik) по закону. Россияне хотят его забрать. Израильтяне его хотят забрать. Азербайджан обратился не к нам. Отдайте его по закону. Мы согласно решению должны его передать Азербайджану. Мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно", — заявил белорусский лидер в ходе "Большого разговора" в пятницу.

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