|
Лукашенко о Лапшине: отдайте его по закону, чтобы он не стал заложником
03.02.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вопрос с выдачей российско-израильского блогера Александра Лапшина должен быть решен в соответствии с законом.
"Я распорядился — отдайте его (Лапшина — Sputnik) по закону. Россияне хотят его забрать. Израильтяне его хотят забрать. Азербайджан обратился не к нам. Отдайте его по закону. Мы согласно решению должны его передать Азербайджану. Мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно", — заявил белорусский лидер в ходе "Большого разговора" в пятницу.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вопрос с выдачей российско-израильского блогера Александра Лапшина должен быть решен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии