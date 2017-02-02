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Лукашенко: У нас диктатуры нет, но авторитаризма достаточно

03.02.2017 16:54 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. "У нас диктатуры нет, но авторитаризма достаточно", — признал Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ, говоря о президентском контроле в отдельных сферах хозяйствования.

При этом он не считает такой подход плохим. "Если сказал президент про это, про другое и подобное, надо завтра уже ликвидировать это узкое место. Я хочу, чтобы из нашего разговора прежде всего это вытекало, — добавил Лукашенко. — Если кто-то этого не сделает, что же, тогда Шуневич (глава МВД Игорь Шуневич. — БелаПАН.) подергает, как он тогда по моему поручению Русого дернул вместе с губернаторами по сельскому хозяйству, хранению техники".

"Кто помогает технику селу покупать сегодня? Государство. Зерносушилки, зерносклады и прочее, кто помогал? Я лично давал поручения, разворачивали производство этих зерносушилок и "Амкодор", и Лида. Кто помогал? Государство. Так государство вправе поинтересоваться, а как же те, кому мы помогли, кто всем этим пользуются во благо этого же государства и народа?" — добавил Лукашенко.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. "У нас диктатуры нет, но авторитаризма достаточно", — признал Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности...

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