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Макей по просьбе Лукашенко объяснил, почему в Беларуси безвизовый режим действует только пять дней

03.02.2017 17:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по просьбе Александра Лукашенко объяснил, почему в Беларуси безвизовый режим при прибытии через аэропорт Минск действует только пять дней. Пояснение было дано 3 февраля на встрече главы государства с представителями общественности и СМИ в ответ на замечание российского журналиста о том, что безвизовый срок слишком небольшой.

По словам Макея, "указ президента готовился очень тщательно и открыто", прошли межмидовские консультации. "Что касается пять дней или больше... Были радикальные предложения: те, кто приезжает в белорусские санатории, могли бы там оставаться на 10—15 дней. Кстати, МИД выступал за более либеральные предложения", — добавил руководитель министерства. 

Он отметил, что согласно белорусскому законодательству иностранец может находиться в Беларуси без регистрации в органах МВД до пяти дней. "Такой режим есть и в некоторых других государствах. Поэтому мы решили не ломать систему и, как говорят в Одессе, гулять по Дерибасовской постепенно. Договорились о нахождении иностранцев без виз в течение пяти дней, чтобы деловые люди прибыли сюда и провели соответствующие переговоры, да и для туристов достаточное время, чтобы ознакомиться с некоторыми достопримечательностями Беларуси, провести спортивные соревнования и так далее", — пояснил Макей.

По его словам, если власти увидят, что такой режим заработал, то может быть предложен и более длительный срок безвизового пребывания.

По поводу упреков со стороны России в том, что безвизовый режим несет угрозу несанкционированного въезда в РФ, Макей заявил: "Это абсолютно не так. Ничего в нашем режиме не поменялось. Более того, в указе четко говорится о том, что сюда могут приехать иностранцы, которые имеют многократную шенгенскую визу, которые могут прибыть через Национальный аэропорт Минск-2 и с подтвержденным обратным билетом вылета. Никаких новых элементов, имеющих опасности для белорусско-российской границы, не появилось", — заверил министр. 

9 января Александр Лукашенко подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который определяет безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Безвизовый режим начнет действовать 12 февраля и распространится на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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