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На выходные в Гомельской области объявлено штормовое предупреждение

03.02.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 4 февраля на большей части Гомельской области ожидается сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС.


Согласно прогнозам синоптиков, в субботу юго-восток страны окажется под влиянием малоподвижного фронтального раздела — ночью в Гомельской области ожидается метель и сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В связи с погодными условиями МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины вдали от деревьев.

 
 
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В связи с погодными условиями МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины вдали от деревьев.

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