Ночью 4 февраля на большей части Гомельской области ожидается сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС .





Согласно прогнозам синоптиков, в субботу юго-восток страны окажется под влиянием малоподвижного фронтального раздела — ночью в Гомельской области ожидается метель и сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В связи с погодными условиями МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины вдали от деревьев.