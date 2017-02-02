|
На выходные в Гомельской области объявлено штормовое предупреждение
03.02.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 4 февраля на большей части Гомельской области ожидается сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу юго-восток страны окажется под влиянием малоподвижного фронтального раздела — ночью в Гомельской области ожидается метель и сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
В связи с погодными условиями МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины вдали от деревьев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с погодными условиями МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины вдали от деревьев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии