МИНСК, 3 фев — Sputnik. Решение России создавать пограничную зону на границе с Беларусью может закончиться серьезным конфликтом, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.



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ФСБ России решило создать пограничную зону на границе с Беларусью с февраля этого года. Как заявлял ранее в рамках "Большого разговора" президент, это решение с Минском не обсуждалось и было сделано вопреки договоренностям.

"Там, насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам. Встает вопрос: это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Это же может вылиться в серьезный конфликт. Мы же не договаривались, как будет проходить граница? Вы же можете отхватить кусок чужой территории. Это уже серьезный конфликт, не думаю что Россия будет идти дальше", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси пообещал "не идти на поводу" и не принимать таких же мер.

"Они (россияне — Sputnik) могут быть уверены — как приезжали в Беларусь, так и будут ехать. <…> Может, они и хотели бы ограничить передвижение своих граждан по Беларуси. Но ответных мер не будет", — отметил глава государства.

Беларусь ответит адекватно с точки зрения экономики, таможенных дел и контроля границ, однако глава государства подчеркнул, что рядовые белорусы и россияне пострадать от подобных решений не должны.