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Президент о младшем сыне: опережает свое время, в президенты не хочет
03.02.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай не болеет желанием быть главой государства, как и старший сын — Виктор, рассказал белорусский лидер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сейчас приболел, а в школе пообещал, что побежит сегодня на лыжах. Не знаю, как пробежал, как выступил, хоть бы записку кто принес — болеет все же", — поделился Лукашенко во время
В ответ Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента, сообщила главе государства, что Николай пробежал хорошо, "выиграл с большим отрывом". Саму Эйсмонт Николай, по словам Лукашенко, не очень любит.
"У него нет болезни — не хочет быть президентом. Старшие тоже — нет, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент — это царство. Главный враг у Николая — Эйсмонт. Сына президента нужно сфотографировать, а он на этого жутко не любит", — поделился президент.
Уговорить Николая на его
Лукашенко уверен, что для пиара такие интервью делать не нужно.
"Наталья знает, с ним сложно. Опережает свое время, развитие, много что видел… Когда нужно, покажем этих детей, а для пиара это не нужно", — заключил Лукашенко.
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Лукашенко рассказал, что сын Николай не очень любит давать интервью, а больше всего не любит Наталью Эйсмонт, пресс-секретаря Лукашенко, которая вечно настаивает...
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