МИНСК, 3 фев — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай не болеет желанием быть главой государства, как и старший сын — Виктор, рассказал белорусский лидер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Лукашенко хочет быть не президентом, а врачом

"Сейчас приболел, а в школе пообещал, что побежит сегодня на лыжах. Не знаю, как пробежал, как выступил, хоть бы записку кто принес — болеет все же", — поделился Лукашенко во время "Большой разговора с президентом" .

В ответ Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента, сообщила главе государства, что Николай пробежал хорошо, "выиграл с большим отрывом". Саму Эйсмонт Николай, по словам Лукашенко, не очень любит.

"У него нет болезни — не хочет быть президентом. Старшие тоже — нет, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент — это царство. Главный враг у Николая — Эйсмонт. Сына президента нужно сфотографировать, а он на этого жутко не любит", — поделился президент.

Уговорить Николая на его первое в жизни интервью было непросто, главное условие было — никакой Эйсмонт, но президент убедил сына. Первым, кто взял интервью у Николая Лукашенко, стал 11-летний российский школьник Женя Гришин. "Многие говорят, душевное интервью получилось. Но сам оцениваю и думаю, можно было и лучше сделать", — считает президент.

Лукашенко уверен, что для пиара такие интервью делать не нужно.

"Наталья знает, с ним сложно. Опережает свое время, развитие, много что видел… Когда нужно, покажем этих детей, а для пиара это не нужно", — заключил Лукашенко.