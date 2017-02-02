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Президент о младшем сыне: опережает свое время, в президенты не хочет

03.02.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай не болеет желанием быть главой государства, как и старший сын — Виктор, рассказал белорусский лидер во время пресс-конференции, отвечая на вопрос Sputnik.

Президент о младшем сыне: опережает свое время, в президенты не хочет
© Sputnik / Виктор Толочко
Николай Лукашенко хочет быть не президентом, а врачом

"Сейчас приболел, а в школе пообещал, что побежит сегодня на лыжах. Не знаю, как пробежал, как выступил, хоть бы записку кто принес — болеет все же", — поделился Лукашенко во время "Большой разговора с президентом".

В ответ Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента, сообщила главе государства, что Николай пробежал хорошо, "выиграл с большим отрывом". Саму Эйсмонт Николай, по словам Лукашенко, не очень любит.

"У него нет болезни — не хочет быть президентом. Старшие тоже — нет, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент — это царство. Главный враг у Николая — Эйсмонт. Сына президента нужно сфотографировать, а он на этого жутко не любит", — поделился президент.

Уговорить Николая на его первое в жизни интервью было непросто, главное условие было — никакой Эйсмонт, но президент убедил сына. Первым, кто взял интервью у Николая Лукашенко, стал 11-летний российский школьник Женя Гришин. "Многие говорят, душевное интервью получилось. Но сам оцениваю и думаю, можно было и лучше сделать", — считает президент.

Лукашенко уверен, что для пиара такие интервью делать не нужно.

"Наталья знает, с ним сложно. Опережает свое время, развитие, много что видел… Когда нужно, покажем этих детей, а для пиара это не нужно", — заключил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко рассказал, что сын Николай не очень любит давать интервью, а больше всего не любит Наталью Эйсмонт, пресс-секретаря Лукашенко, которая вечно настаивает...

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