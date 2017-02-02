МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если понадобится, он самостоятельно ввяжется в решение вопроса с женщиной, забравшейся на башенный кран в знак протеста против застройщика.

На пресс-конференции в пятницу обсуждение этого вопроса, заданного корреспондентом телеканала ОНТ, вылилось в настоящий драматический сериал: журналисты и эксперты рассказывали главе государства все новые подробности из дела. Выяснилось, что женщине пытались выделить квартиру, в которой ей пришлось бы жить вместе с бывшим мужем, затем оказалось, что с мужем она до сих пор не разведена. Президент резюмировал — надо договариваться.

"Надо договариваться. Как женщина будет жить с бывшим мужем и его бывшей женой? Но мне хватило подъемного крана, на который залез человек из Витебска, требуя выплаты зарплаты, только когда приехал член моей службы безопасности он спустился. Ему после деньги несли в карманах и отдавали. Но то, что он на кран полез, это плохо. А на спасение этой женщины сколько мы затратили денег? Та халупа не стоит таких денег. Есть же порядок, согласно которому можно решить вопрос. А сорвалась бы пенсионерка? И тогда ни дом, ни мужик — ничего не надо", — поучал президент.

Когда решался вопрос о застройке участка, Лукашенко велел людей не обижать и всем обеспечить компенсацию.

"Договорились, строим, все люди удовлетворены — там десяток был этих домов. А одному плохо. Но если выясняется, что человек должен жить в таких условиях — с бывшим мужем и его новой женой в квартире, нужно разрешить ситуацию. Может, комнатку найти", — заявил глава государства.

Пенсионерка Галина Игнатович 31 февраля забралась на башенный кран, провела там несколько часов, требуя компенсацию за снос своего дома. После того, как начальник столичного ГУВД Александр Барсуков пообещал ей организовать личную встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем, она спустилась на землю.