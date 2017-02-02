МИНСК, 3 янв – Sputnik. Спустя шесть часов после начала " Большого разговора с президентом " Александр Лукашенко предложил сделать небольшой перерыв, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, напомнила, что гостей ждет обед.

"Пойдут на обед и не вернутся", – заметил Лукашенко и предложил продолжить общение. Тем более что такой многочасовой разговор, по мнению президента, это "немного легче, чем бежать на лыжах".

В пятницу в Минске проходит "Большой разговор с президентом", на который приглашены около 50 журналистов, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

"Собачиться" из-за белорусского языка не надо

Национальный университет с белорусским языком обучения может появиться в Беларуси, если это поддержит население. О необходимости создать хотя бы один белорусскоязычный вуз говорила на встрече депутат Палаты представителей и замглавы Товарищества белорусского языка Елена Анисим.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко призвал белорусов не отказываться от русского языка

"Я очень аккуратно отношусь к этому вопросу. И слава богу, что у нас в обществе это не стало камнем преткновения, а могло бы быть, исходя из того какую политику проводил тот Верховный совет (начала 1990-х – Sputnik)", – рассказал Лукашенко.

Президент признался, что не допустит, чтобы "костыляли по языковой проблеме" или делили людей по признаку, знают ли они белорусский язык.

"Пройдет время, мы научимся говорить на белорусском языке и очень хорошо. Но я вас заклинаю и прошу, не отказывайтесь от русского языка, от своего родного", – призвал Лукашенко.

Президент также попросил не "собачиться" из-за таких тем, как языки – потому что "сколько той жизни".

Если общество будет за, смертную казнь отменят

Как и в случае с белорусскоязычным университетом, ввести мораторий на смертную казнь Лукашенко будет готов только тогда, когда этого потребует общество.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: если общество будет "за", смертную казнь отменят

"Я не имею права ни отменить, ни наложить мораторий (на смертную казнь – Sputnik). У нас референдум был… Но когда от меня требуют, я говорю – давайте обсуждать с обществом. Мы спросим, и если люди проголосуют большинством против смертной казни, я в тот же день подпишу результаты этого референдума", – сказал президент.

Лукашенко отметил, что в этом вопросе ЕС прибегает к двойным стандартам: требования отменить смертную казнь звучат в отношении Беларуси, но в отношении США этот вопрос не поднимается.

"Давайте начнем с Америки, заставим их отменить смертную казнь. С тех, у кого вы деньги берете, с кем вы обнимаетесь. Вот они, двойные стандарты", – заметил Лукашенко.

IT: прекратите шалить

Лукашенко поручил главе Следственного комитета Ивану Носкевичу проверить IT-сферу в связи с "серыми" зарплатами: глава государства рассказал, что до него дошла информация о заплатах в конвертах для айтишников.

"В IT-сфере тоже не все святые. Начали уже в конвертах зарплату получать. Я поручил Носкевичу собрать их вместе, чтобы сказать – ребята перестаньте шалить", – сказал глава государства.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что развитие данной сферы для страны имеет важное значение, и подчеркнул, что сам принимал решение, чтобы в республике стала активно развиваться IT-сфера.

Был готов помиловать убийцу Завадского

Спросили президента о пропавших политиках и журналистах – в частности, экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и телеоператора Дмитрия Завадского.

"Я бы был самым счастливым человеком, если бы взяли меня за руку, хоть пятая колонна, кто угодно и показали, где они", – сказал Лукашенко.

Президент признался, что был готов был помиловать убийцу Завадского, которого осудили, но при одном условии – если тот покажет, где тело. "Отказался", – констатировал белорусский лидер.

Глава государства заверил: он – самый заинтересованный человек в том, чтобы знать все факты о пропавших политиках и журналистах. "Но я, к сожалению, больше ничего не знаю", – заключил Лукашенко и выразил надежду, что следы исчезнувших будут найдены.

Если пяти дней без визы не хватило, зарегистрируйся у министра

Отвечая на вопрос журналиста российского "Первого канала", Лукашенко рассказал, на что стоит посмотреть туристам, которые смогут без виз приехать на пять дней в Беларусь.

"У нас нет Кремля и Красной площади, могилы Неизвестного солдата. У нас это забрали. У нас есть замки и природа, люди наши доброжелательные. Выйдете в Минск – он такой просвещенный, с мещанской стрункой. Вас накормят, напоют, выпить дадут, закусить", – заверил глава государства.

Лукашенко признал, что "чего-то великого" в республике нет, но сказал, что может легко назвать тысячу мест, которые туристу обязательно нужно увидеть – от Брестской крепости до других красот страны, Нарочи, Березинского заповедника и других.

При этом глава государства подчеркнул, что пяти дней для безвизового въезда "может быть и маловато".

"Если ты приехал на пять дней, влюбился, а пяти дней не хватило, то можешь зарегистрироваться у министра и остаться под другим соусом", – отметил президент.

Лукашенко выпускает свой шоколад

Глава государства рассказал, что планирует в ближайшее время выпустить "президентский шоколад". Его отличительной особенностью будет то, что плитки будут без сахара.

"Однажды я гостил у Медведева (Дмитрия Медведева, премьер-министра РФ – Sputnik), и он угостил меня импортным шоколадом. Потом я переговорил с технологами на "Коммунарке" и поручил, чтобы сделали шоколад, но без сахара", – сообщил Лукашенко.

Вместо сахара в шоколаде будет использоваться растение стевия.

"Они нашли технологию. Там используется трава стевия, он достаточно сладкий, потом есть еще морские какие-то забобоны. Сейчас технологи в командировке, вернутся и начнут продавать этот шоколад", – уточнил президент.

"Трусы свои"

Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов личного характера, рассказал, что предпочитает одежду белорусских производителей.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко рассказал о том, как одевается белорусский президент

"В первый президентский свой срок заказал себе костюм Бриони, и когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам. Почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерять нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью", – сказал президент.

Лукашенко также уточнил, что носит только белорусскую обувь.

"Рубашка импортная, кто-то подарил. Ботинки от "Марко". Если не веришь, могу снять и показать. Носки не видно, черные, но импортные тоже. Галстук импортный, трусы свои", – сказал глава государства.

Коля не хочет в президенты

Николай, младший сын Лукашенко, не горит желанием быть президентом, как и старший сын – Виктор, рассказал президент.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент о младшем сыне: опережает свое время, в президенты не хочет

"У него нет болезни – не хочет быть президентом. Старшие тоже – нет, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент – это царство. Главный враг у Николая – Эйсмонт (Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента –Sputnik). Сына президента нужно сфотографировать, а он на этого жутко не любит", – поделился Лукашенко.

Уговорить Николая на его первое интервью было непросто, главное условие было – никакой Эйсмонт, но президент убедил сына. Первое интервью у Николая взял одиннадцатилетний российский школьник Женя Гришин.

"Многие говорят, душевное интервью получилось. Но сам оцениваю и думаю, можно было и лучше сделать", – считает глава государства. Президент уверен, что для пиара такие интервью делать не нужно

О блогере Лапшине и неподписании Таможенного кодекса

На седьмом часу разговора прозвучали еще два болезненных вопроса, которые в последнее время возникли в российско-белорусских отношениях.

Президент считает, что вопрос с выдачей блогера Александра Лапшина должен быть решен в соответствии с законом.

"Я распорядился: отдайте его (Лапшина – Sputnik) по закону. Россияне хотят его забрать. Израильтяне его хотят забрать. Азербайджан обратился не к нам. Отдайте его по закону. Мы согласно решению должны его передать Азербайджану. Мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно", заявил Лукашенко.

Президент также рассказал, почему отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС.

"Я не подписал ТК, потому что многое из того, что там есть, не работает. Более того, я поручил отозвать многих наших специалистов, которые сидят там и получают страшно сказать сколько. Это жизнь нашего государства, и я уже рассказывал, кто тут прав, а кто виноват", – сказал он.

Лукашенко заметил, что за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот республики со странами Союза сократился на 60%, при этом республика практически прекратила торговые отношения с Казахстаном из-за существующих ограничений.

"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, надо вести себя порядочно и не создавать проблем друг другу. Надо находить пути восстановления отношений. Мы к этому готовы. Но честно и без натаскивания одеяла на себя", – сказал глава государства.

Лукашенко также сообщил, что у Беларуси есть все шансы получить право на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, высказал надежду, что объявленный в 2017-м Год науки оказался успешным, чем предыдущий Год культуры, а также признался, что он человек из ХХ века, который пытается приспособиться к веку ХХI.

Президент рассказал о своем видении белорусской мечты — хотел бы, чтобы хватало денег, но всегда была копейка в кармане. Разговор с президентом длился более семи часов.