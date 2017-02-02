«Мне нравится, что он не хочет быть президентом , — сказал президент о первом интервью своего младшего сына Николая Лукашенко. — Старшие тоже, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент — это царствование».



Скриншот видео первого интервью

— Вы знаете мое отношение к детям, и особенно к меньшему. Я стараюсь учить его всему, что знаю. Мне нравится, что он не хочет быть президентом. У него нет этой болезни. Он там (в интервью — Прим. TUT.BY) еще мягко сказал. Старшие тоже — особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент — это царствование. Они не любят публичности.

Александр Лукашенко признался, что «самый главный враг» у Николая — Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента, особенно когда надо сфотографироваться — он на это жутко реагирует.

— А на это интервью мы согласились случайно. Сидели за ужином, чай пили, и вдруг по телевизору интервью этого мальчишки, Жени Гришина. В конце он сказал, что хотел бы взять интервью у Николая Лукашенко. Я вижу, что у него (Николая — Прим. TUT.BY) желваки пошли, покраснел. Я говорю: «Ну, пацан, наш русский человек, из Владивостока. Пусть бы к Новому году приехал». Он посидел, а на завтра говорит: «Пускай приедет, но имей в виду, никаких Эйсмонт. Туда и туда свожу его, расскажу ему и все». Я ему объяснил, что такого не может быть, потому что приедут журналисты, а я не буду ходить за ним, конечно, будет Эйсмонт. Через сутки согласился и с Эйсмонт.

Самое главное, отметил президент, что Женя Гришин увидел Беларусь.

— Говорят, хорошее интервью вышло. Я по-своему это оцениваю. Я не думаю, что это хороший материал, можно было лучший сделать. В России оттолкнулись больше не от него и этого мальчишки, а от меня, как я его воспитываю. Говорят, что у нас в Беларуси сделали материал лучше. Наталья знает, что с ним сложно разговаривать. Он ребенок сложный, опережает свое время и развитие, много где побывал и много чего видел. Ему можно приказать, но это будет не от души. Да и не нужно. Когда нужно, мы покажем детей, а из-за пиара это не нужно делать, это портит их.

Во время «Большого разговора» президент выразил беспокойство в связи с тем, что Николай приболел, но обещал в школе побежать на лыжах.

— Не знаю, как он там пробежал. Хоть бы кто записку принес, сообщил. Переживаю.

Наталья Эйсмонт отметила, что Николай пробежал очень хорошо: выиграл соревнование с большим отрывом.

— Серьезно? Молодец. Не лыжник, а выиграл. Хорошо.