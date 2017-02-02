Во время «Большого разговора» Лукашенко сообщил, что вскоре на прилавках появится президентский шоколад — единственное, что выйдет в продажу под брендом главы государства. Шоколад разработан на «Коммунарке», а вместо сахара подслащен более полезным заменителем — стевией.



Фото: пресс-служба президента

— Как-то мы с Медведевым катались в горах. Он угостил импортным шоколадом. Я говорю: «Ограничиваю себя». Приехал домой, переговорил с технологами «Коммунарки» и поручил, чтобы сделали этот шоколад, — рассказал президент.

Технологи не сразу подобрали рецептуру, устроившую президента: Александр Лукашенко любит только сладкий шоколад, но заботится о правильном питании.

— Они вариантов двадцать мне предложили. Уже были не рады, что со мной связались. Но последний шоколад достаточно сладкий и без сахара. Там используется стевия — это трава. Есть еще какие-то морские растения.

По словам Лукашенко, упаковка уже разработана. Президентский шоколад должен поступить в продажу, как только технологи «Коммунарки» вернутся из командировки.

— Они сделали этот шоколад и все время меня торпедировали. Где-то брякнули языком, и я тогда сказал: «Народ требует, где шоколад». А его нет в продаже. Упаковку изобрели, но сейчас технологи где-то в командировке, вернутся, начнут продавать этот шоколад.

Кроме шоколада есть еще и президентские конфеты. Правда, обычному белорусу их попробовать не удастся.

— Мы их не производим для продажи. Очень малый срок хранения, потому что там вообще нет консервантов. Абсолютно натуральные шоколадные конфеты. Только я могу подарить их в сувенирной упаковке, если приезжает кто-то из высоких гостей. Ну молодцы, ну настолько хорошо сделали, — похвалил кондитеров глава государства.

Подают на приемах у Лукашенко и водку «Президент».

— Она не продается, подается только в моем присутствии, и только я ее могу подарить — бутылку, или ящик, или полприцепа. Каждая бутылка пронумерована, исключено, чтобы она попала на рынок. Но такой водки в мире нет. Сколько бы, говорят, ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая.

Такой эффект — из-за чистоты воды и спирта, объяснил Лукашенко.

— Спирт покупали сначала во Франции, но в последнее время господин Радоман (глава агрокомбината «Снов». — Прим. TUT.BY) научился производить спирт не хуже французского, и мы теперь используем свой. И воду родниковую. Нам кто-то из стариков это подсказал.

Рассказав про водку, президент добавил, что никого не агитирует за выпивку.

— Я человек вообще не пьющий. Если только в компании… Пьяниц и особенно курцов я вообще не переношу. Это дураки, которые сами себя гробят, взяв сигарету в зубы, зная, что через 10−15 лет у них будет рак легких на 95%.