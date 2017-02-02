Москва и Минск должны решать спорные вопросы, в том числе коммерческие, путем деловых переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Что касается спорных вопросов, которые возникают, хозяйственно-экономических спорных вопросов и коммерческих, то мы убеждены, они должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Кремле рассчитывают, что в ходе этих переговоров будет урегулирован ряд экономических разногласий, которые в настоящее время фигурируют в повестке двусторонних отношений.

Напомним, в пятницу в Национальном выставочном центре в Минске Александр Лукашенко ответил на вопросы отечественных и зарубежных журналистов и экспертов в рамках «Большого разговора с президентом». Много времени глава государства уделил экономическим и политическим вопросам, которые касались российско-белорусских отношений.