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Кремль: Москва и Минск должны решать спорные вопросы спокойно
03.02.2017 17:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Москва и Минск должны решать спорные вопросы, в том числе коммерческие, путем деловых переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, в Кремле рассчитывают, что в ходе этих переговоров будет урегулирован ряд экономических разногласий, которые в настоящее время фигурируют в повестке двусторонних отношений.
Напомним, в пятницу в Национальном выставочном центре в Минске Александр Лукашенко
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В пресс-службе Кремля отметили важность переговоров двух сторон по спорным вопросам, касающихся российско-белорусских отношений.
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