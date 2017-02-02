В Минске проходит «Большой разговор с президентом». Александр Лукашенко отвечает на вопросы журналистов, экспертов, политиков, общественных деятелей. Одно из заявлений было посвящено экономике, передает телеканал «МИР 24».

«Экономика, оказывается, не совсем такая, как написано в книжке, оказывается, ее надо преломлять на человеческий фактор, экономика - вещь жестокая, она развивается по своим объективным законам. Но никуда не денешься от человеческих судеб, и эта объективность должна через них преломляться», - сказал президент Беларуси.

Сколько продлится разговор - неизвестно. Были случаи, когда президент говорил более семи часов.