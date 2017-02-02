Ни одного камня в сторону русских, заявил Александр Лукашенко на традиционном «Большом разговоре» с журналистами и экспертами. Эта встреча продолжается в Минске уже 6 часов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Седьмой час Александр Лукашенко общается с экономистами, политологами и журналистами. Президент еще в своем вступительном слове предложил: давайте обсудим все, все вопросы, которые волнуют белорусов. Закрытых тем нет. Главное, никого при этом не обидеть и не переходить на личности, подчеркнул Александр Лукашенко.

Представитель белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» задал президенту вопрос «Как бы Вы охарактеризовали нынешние отношения Минска и Москвы?»

«Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Но в России разных сил море», - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос МТРК «Мир».

Проблемные вопросы в двусторонних отношениях есть: это цена на газ, поставки нефти, продовольственных продуктов, пограничная зона... Но мы, как самые близкие друг другу народы, должны все это пережить, отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси ответил и на вопросы о внешней политике. Другого пути, как развивать многовекторность, у белорусов нет, заявил глава государства. Вместе с тем президент заметил, что «у нас не все получилось с этой многовекторностью».

«У нас нет иной судьбы, кроме как строить нашу внешнюю политику как многовекторную. В свое время я интуитивно это почувствовал. У нас не все получилось с этой многовекторностью. Летели на одном крыле, куда прилетели - знаете. Находясь в эпицентре евразийского контитента, у нас нет другого пути», - отметил Александр Лукашенко.

Высказался белорусский лидер и об американском президенте. Лукашенко уверен, что Трамп «не так глуп, как многие думают». По мнению президента Беларуси, России не нужно возлагать слишком много надежд на сотрудничество с Трампом, ведь он «прежде всего американский президент». Что касается Европы, Александр Лукашенко хочет, чтобы при выстраивании отношений Запад увидел в Беларуси независимое суверенное государство, готовое идти навстречу.

«Не торопитесь. Скоро Европа к этому придет. Я европейцам часто говорю - давайте начнем с Америки. Например, заставьте их отменить смертную казнь. Начните с тех, у кого вы берете большие деньги, с кем бы обнимаетесь. Отвечают - нет. Вот они, двойные стандарты. Я не имею права отменить или наложить мораторий на смертную казнь. У нас прошел референдум», - прокомментировал президент Беларуси.

Отдельно говорили о белорусском образовании. Александр Лукашенко как отец школьника «испытал все тяготы на собственной шкуре». Президент призвал учителей выбросить из программы «ненужными» предметами, чтобы школьник не тратил на выполнение домашнего задания больше двух часов.

«Сегодня, извините, долбень женится, а сам не может не то что коровы от козы или от коня отличить, но и молоток от топора. Я уже не говорю о том, что и держать их в руках не умеют. А в школе все плачутся на маленькую зарплату. Так научите детей жить», - сказал Лукашенко.

Средняя зарплата у белорусов уже в этом году, требует Лукашенко, должна быть не меньше 500 долларов. Больше можно, меньше нет! Вопросы у журналистов еще есть. Возможно, что сегодня встреча президента с прессой побьет рекорд по продолжительности.