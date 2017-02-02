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Лукашенко: Родителям зарплату в $500, детям – два часа на уроки дома
03.02.2017 16:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Ни одного камня в сторону русских, заявил Александр Лукашенко на традиционном «Большом разговоре» с журналистами и экспертами. Эта встреча продолжается в Минске уже 6 часов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.
Седьмой час Александр Лукашенко общается с экономистами, политологами и журналистами. Президент еще в своем вступительном слове предложил: давайте обсудим все, все вопросы, которые волнуют белорусов. Закрытых тем нет. Главное, никого при этом не обидеть и не переходить на личности, подчеркнул Александр Лукашенко.
Представитель белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» задал президенту вопрос «Как бы Вы охарактеризовали нынешние отношения Минска и Москвы?»
Проблемные вопросы в двусторонних отношениях есть: это цена на газ, поставки нефти, продовольственных продуктов, пограничная зона... Но мы, как самые близкие друг другу народы, должны все это пережить, отметил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси ответил и на вопросы о внешней политике. Другого пути, как развивать многовекторность, у белорусов нет, заявил глава государства. Вместе с тем президент заметил, что «у нас не все получилось с этой многовекторностью».
Высказался белорусский лидер и об американском президенте. Лукашенко уверен, что Трамп «не так глуп, как многие думают». По мнению президента Беларуси, России не нужно возлагать слишком много надежд на сотрудничество с Трампом, ведь он «прежде всего американский президент». Что касается Европы, Александр Лукашенко хочет, чтобы при выстраивании отношений Запад увидел в Беларуси независимое суверенное государство, готовое идти навстречу.
Отдельно говорили о белорусском образовании. Александр Лукашенко как отец школьника «испытал все тяготы на собственной шкуре». Президент призвал учителей выбросить из программы «ненужными» предметами, чтобы школьник не тратил на выполнение домашнего задания больше двух часов.
«Сегодня, извините, долбень женится, а сам не может не то что коровы от козы или от коня отличить, но и молоток от топора. Я уже не говорю о том, что и держать их в руках не умеют. А в школе все плачутся на маленькую зарплату. Так научите детей жить», - сказал Лукашенко.
Средняя зарплата у белорусов уже в этом году, требует Лукашенко, должна быть не меньше 500 долларов. Больше можно, меньше нет! Вопросы у журналистов еще есть. Возможно, что сегодня встреча президента с прессой побьет рекорд по продолжительности.
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Президент Беларуси в ходе своего «Большого разговора» с прессой дал оценку российско-американским отношениям, рассказал о внутренней и внешней политике страны.
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