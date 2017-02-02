Драка, которая легла в основу уголовного дела, произошла полтора года назад. Потерпевшие не писали заявлений на обидчиков. Но дело дошло до суда. Если вина фигурантов будет доказана, им грозят внушительные сроки — до 13 лет лишения свободы.









Еще до начала процесса стало понятно, что дело — громкое. У здания суда была выставлена усиленная охрана. Инспекторы ГАИ не пропускали машины на парковку. На входе милиционеры в штатском снимали всех посетителей на видео. Дальше желающих присутствовать на процессе тщательно осмотрели, а нескольких человек заставили раздеться и снять майки с надписями «Рэвалюцыя свядомасці». Вопросы возникли и по «украинской символике», которую некоторые принесли с собой. Но забирать ее не стали. Последний раз в таком усиленном режиме проходил процесс по делу Владимира Кондруся — участника Плошчы-2010. Отметим, что по уголовным делам, связанным с жестокими убийствами, такие меры предосторожности правоохранители не предпринимают.















































По делу антифашистов обвиняемыми проходят шесть человек. Главным фигурантом является Илья Воловик, фанат футбольного клуба «Партизан» и антифашист по своим взглядам. Худощавый невысокий парень, по версии обвинения, был руководителем шести незарегистрированных организаций, которые призывали к насилию и посягали на права граждан (ч.2 ст. 193 УК). Вот некоторые названия «организаций»: «Хеўра», «Першая кроў», «Red Hanters», «New school band».

По сути, это фанатские группы в соцсетях, но правоохранители настаивают, что Воловик, используя общение по интернету, организовывал чуть ли не отряды бойцов, которые должны были сражаться с идеологическими противниками (ч. 4 ст. 14 к ч. 3 ст. 339 УК). Противниками были фанаты футбольных клубов «Торпедо» и «Динамо-Минск».

Рядом с Воловиком в клетке сидит Вадим Бойко — самый высокий и подтянутый обвиняемый, который в материалах дела фигурирует как дерзкий хулиган (ч.3 ст. 339 УК). По данным правозащитников, у Бойко врожденная гемангиома (доброкачественная опухоль). За время нахождения в СИЗО его состояние ухудшилось, в ближайшее время ему должны провести операцию — параллельно будет проходить судебное разбирательство.

Также под стражей находятся Артем Кравченко и Андрей Чертович. Первого обвиняют не только в хулиганстве, но и в хранении и распространении наркотиков (ч.3 ст. 339, ч.1 и ч. 3 ст. 328 УК). Второго — только в распространении, но ему грозит до 13 лет лишения свободы (по ч.3 ст. 328 УК).

На свободе находятся Дмитрий Цеханович и Филипп Иванов. Первый на момент вменяемых преступлений был несовершеннолетним, сейчас работает грузчиком в магазине. Иванов окончил медуниверситет и работает интерном в больнице.

Итак, драка, которая легла в основу уголовного дела, произошла в июне 2014 года. По данным правоохранителей, фанаты «Партизана» на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники — фанаты ФК «Торпедо». После этого инициаторы конфликта забежали в троллейбус, выбили в нем стекла, повредили салон, распылили слезоточивый газ и напали на торпедовцев. В суде звучало более пяти фамилий потерпевших. Ущерб оценили всего в 29 рублей — это стоимость разбитого окна и порванной куртки одного из потерпевших.

Сразу после драки было задержано предположительно 10 злоумышленников. Через некоторое время всех их отпустили домой, так как не смогли доказать их причастность к инциденту.

Однако в 2015 году за дело берутся оперативники ГУБОП, известные как ярые борцы с экстремизмом, особенно в фанатской среде.

В феврале 2016 года правоохранители задерживают Кравченко и Чертовича за наркотики. По данным правозащитников, те дают показания и по драке, которая произошла в июне 2014-го. После этого оперативники проводят обыски в квартирах антифашистов. И в апреле 2016 года задерживают Бойко и Воловика, позже Цехановича и Иванова.

Потерпевшие на первое заседание не явились. По данным сторонников антифашистов, один из потерпевших из числа фанатов «Торпедо» сейчас отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков. Так что в суд его доставит конвой. Среди свидетелей также проходят люди, задержанные за наркотики.

Допрашивать обвиняемых начнут 6 февраля. Сегодня Воловик и Бойко заявили, что признают вину частично, согласны на ч.2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц — арест до шести месяцев или лишение свободы до 3 лет). Такая же позиция у Иванова. Он, правда, не уточнил, с чем в обвинении не согласен. Кравченко и Чертович признают вину только в хранении наркотиков (ч. 1 ст. 328 УК — ограничение или лишение свободы до пяти лет). Дмитрий Цеханович — единственный, кто полностью признает себя виновным (по ч.2 ст. 339 УК).