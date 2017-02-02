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В Гродненской области в 2016 году создано более 1,2 тысячи мест в детских садах

03.02.2017 20:03 — Новости Общества | Tut.by  
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На данный момент в Гродненской области все дети в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Сделано это не только за счет строительства новых объектов, но и благодаря перепрофилированию помещений, оптимизации существующих групп, открытию групп на базе других учреждений образования. Об этом, комментируя выступление президента на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, рассказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, сообщает БЕЛТА.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: grodnonews.by

Только в 2016 году таким образом было создано свыше 1,2 тыс. дополнительных мест. Причем создавались эти места с таким расчетом, чтобы никоим образом не ущемить детей в комфорте.

«Повышение качества и доступности образования остается одним из основных приоритетов деятельности органов государственного управления. В 2011—2016 годах в сфере образования были введены 25 новых объектов, среди которых 5 школ, 10 детских садов. Среди важнейших задач — обеспечение местами в саду всех детей, достигших трех лет. Мама, если пожелает, должна иметь возможность выйти на работу», — отметил Виктор Лискович.

Он подчеркнул, что на 2017 год в регионе запланировано появление как минимум трех новых учреждений дошкольного образования. Два из них строятся в Гродно в новом густонаселенном микрорайоне Ольшанка, еще один возводится в Островце. В Ольшанке также проектируется новая школа.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сделано это не только за счет строительства новых объектов, но и благодаря перепрофилированию помещений, оптимизации существующих групп, открытию групп на базе...

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