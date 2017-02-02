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Могилевчанин собирается провести пикет против принудительного вступления в гаражный кооператив

03.02.2017 20:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве пенсионер подал заявку на проведение одиночного пикета. Василий Леоненко протестует против принудительного вступления в гаражный кооператив, пишет mspring.online.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По словам пенсионера, построил гараж на улице Симонова его отец в 1987 году — он получил такую возможность как ветеран Великой Отечественной войны. В гараж семья сама провела электричество. После смерти отца Леоненко унаследовал недвижимость, а в 2004 году образовался гаражный кооператив.

— В 2008 году вышел президентский указ № 43, благодаря чему Могилевский горисполком через администрацию Октябрьского района смог предоставить землю для гаражной застройки. Однако я в кооператив не вступил. В 2012 году мне впервые отрубили электричество, — говорит мужчина.

По словам Леоненко, председатель кооператива поставил ему ультиматум: либо вступить в кооператив, либо оставаться без электричества. Могилевчанин написал письмо в горисполком, где ему сказали, что «свет отключили временно, из-за отсутствия счетчика». В итоге свет ему вновь подключили. Однако через год ситуация повторилась.

— Свет мне отключили, сказав, что я могу вступить в кооператив. Но я не хочу! Так принуждают всех, большинство согласны, но я решил бороться, — говорит Василий Леоненко.

Пенсионер, по его словам, вновь начал обращаться к чиновникам: в горисполком, облисполком, суд, но ему везде отказывали. Пикет он называет своим последним шансом отстоять свое право не вступать в кооператив:

— Моя ситуация напоминает мне массовую коллективизацию 30-х годов, когда Сталин точно также загонял всех насильственно в колхозы. Я так не хочу.

Василий Леоненко уже подал заявку в горисполком. Он хочет провести одиночный пикет 16 февраля в разрешенном для массовых мероприятий месте — стадионе по улице Челюскинцев. Заключать договора с милицией, скорой и коммунальщиками пенсионер не собирается.

— Я беру на себя обязательство по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массового мероприятия собственными силами. Также я сам обеспечу уборку территории после проведения пикета, — заявил пенсионер.

Пенсионер видит в публичном выступлении единственную возможность противодействовать «насильственному», как он называет, вступлению в гаражный кооператив.

По Указу № 43, гаражный кооператив — добровольное объединение граждан, создаваемый на основе членства для строительства и эксплуатации гаражей или автомобильных стоянок. Ввладельцы гаражей на территории кооператива могут не вступать в него, но обязаны заключить договор с ГСК и оплачивать расходы на его содержание, так как пользуются его инфраструктурой. При этом размер платы за пользование объектами общего пользования кооператива не может быть ниже размера членских взносов члена кооператива, увеличенного в 2 раза.

 
Теги: Могилев
 
 
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По словам пенсионера, это его последний шанс на то, чтобы отстоять свою позицию.

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