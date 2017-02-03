В суде Октябрьского района Могилева рассматривается дело Михаила Кириченко, обвиняемого в насилии по отношению к сопровождавшему его в больницу милиционеру. Обвиняемый заявил, что его первичные показания недостоверны. По словам Кириченко, он признал свою вину только потому, что плохо себя чувствовал.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

24 октября 2016 года сотрудник милиции Николай Богров сопровождал Кириченко в больницу. Обвиняемый, доставленный в больницу машиной скорой помощи из РОВД, где находился как административно задержанный, не признает свою вину и заявляет об избиении его милиционером.

Причина всего конфликта — в исчезнувшем удостоверении инвалида. По словам обвиняемого, оно являлось шуточным, и он выбросил это удостоверение, взяв его перед этим у сопровождавшего милиционера, «чтобы не смеялись» в приемном покое больницы. На предыдущем заседании суд усмотрел противоречия в показаниях сотрудника милиции , проходящего по делу в качестве потерпевшего.

Сегодня суд заслушал показания судебно-медицинского эксперта, который осматривал Кириченко, доставленного после драки в больнице. Согласно заключению, у обвиняемого телесные повреждения были зафиксированы на ногах. Однако впоследствии при доставлении Кириченко в тюрьму № 4 следы от побоев были зафиксированы и на руках.

— Мы смотрели только то, что он предъявлял, — сказал эксперт. В свою очередь обвиняемый утверждает, что говорил эксперту о побитых руках, но показать их не мог, поскольку был закован в наручники.

Выступившие в качестве свидетелей милиционеры Степанов и Ждан, которые выехали на вызов по «тревожной кнопке» в больницу, утверждали, что Кириченко был в сознании, когда уже на улице его задержал, повалив на землю, Богров. Ранее подсудимый утверждал, что потерял сознание от распыленного в лицо газа из баллончика.

Зачитывая материалы дела, судья Денис Кичигин установил, что первые показания, данные Кириченко, в частности, при очной ставке по прошествии двух недель после инцидента отличаются от тех, которые обвиняемый дает в суде. Так, ранее Кириченко признавал вину в насилии по отношению к Богрову и объяснял свои телесные повреждения собственными незаконными действиями. Однако на допросе следователем в ноябре он уже отрицает свою вину и обвиняет милиционера в избиении.

Михаил Кириченко объяснил несоответствие прошлых и нынешних показаний тем, что «теперь все сложилось в голове, а тогда была каша полная».

Адвокат подсудимого указала на невозможность и сегодня прочитать якобы признательные показания, записанные рукой сотрудника милиции сразу после происшествия, под которыми стоит подпись Кириченко. Защитница напомнила, что в то время у подзащитного было артериальное давление порядка 220 на 100, из-за чего он и был срочно доставлен в медучреждение. Судья также не смог полностью прочитать написанное.

На суде были зачитаны характеристики с мест работы Кириченко и Богрова, в которых оба участника процесса характеризуются положительно. Следующее заседание назначено на 9 февраля.