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Дело о драке с участием милиционера: обвиняемый заявил о недостоверности первичных показаний
03.02.2017 22:26 — Новости Общества | Tut.by
В суде Октябрьского района Могилева рассматривается дело Михаила Кириченко, обвиняемого в насилии по отношению к сопровождавшему его в больницу милиционеру. Обвиняемый заявил, что его первичные показания недостоверны. По словам Кириченко, он признал свою вину только потому, что плохо себя чувствовал.
24 октября 2016 года сотрудник милиции Николай Богров сопровождал Кириченко в больницу. Обвиняемый, доставленный в больницу машиной скорой помощи из РОВД, где находился как административно задержанный, не признает свою вину и заявляет об избиении его милиционером.
Причина всего конфликта — в исчезнувшем удостоверении инвалида. По словам обвиняемого, оно являлось шуточным, и он выбросил это удостоверение, взяв его перед этим у сопровождавшего милиционера, «чтобы не смеялись» в приемном покое больницы. На предыдущем заседании
Сегодня суд заслушал показания судебно-медицинского эксперта, который осматривал Кириченко, доставленного после драки в больнице. Согласно заключению, у обвиняемого телесные повреждения были зафиксированы на ногах. Однако впоследствии при доставлении Кириченко в тюрьму № 4 следы от побоев были зафиксированы и на руках.
— Мы смотрели только то, что он предъявлял, — сказал эксперт. В свою очередь обвиняемый утверждает, что говорил эксперту о побитых руках, но показать их не мог, поскольку был закован в наручники.
Выступившие в качестве свидетелей милиционеры Степанов и Ждан, которые выехали на вызов по «тревожной кнопке» в больницу, утверждали, что Кириченко был в сознании, когда уже на улице его задержал, повалив на землю, Богров. Ранее подсудимый утверждал, что потерял сознание от распыленного в лицо газа из баллончика.
Зачитывая материалы дела, судья Денис Кичигин установил, что первые показания, данные Кириченко, в частности, при очной ставке по прошествии двух недель после инцидента отличаются от тех, которые обвиняемый дает в суде. Так, ранее Кириченко признавал вину в насилии по отношению к Богрову и объяснял свои телесные повреждения собственными незаконными действиями. Однако на допросе следователем в ноябре он уже отрицает свою вину и обвиняет милиционера в избиении.
Михаил Кириченко объяснил несоответствие прошлых и нынешних показаний тем, что «теперь все сложилось в голове, а тогда была каша полная».
Адвокат подсудимого указала на невозможность и сегодня прочитать якобы признательные показания, записанные рукой сотрудника милиции сразу после происшествия, под которыми стоит подпись Кириченко. Защитница напомнила, что в то время у подзащитного было артериальное давление порядка 220 на 100, из-за чего он и был срочно доставлен в медучреждение. Судья также не смог полностью прочитать написанное.
На суде были зачитаны характеристики с мест работы Кириченко и Богрова, в которых оба участника процесса характеризуются положительно. Следующее заседание назначено на 9 февраля.
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На прошлом заседании суд усмотрел противоречия в показаниях милиционера и заявил, что это "верх неуважения".
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