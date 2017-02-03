«Большой разговор с Президентом» — именно так назвал свою встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Мероприятие прошло в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».



На «Большой разговор с Президентом» были приглашены порядка 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. Кроме того, в мероприятии приняло участие около сотни экспертов, среди которых были известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

Вначале свои вопросы главе государства задали обычные граждане: услышать их участники мероприятия смогли с помощью специального видеоролика, снятого накануне. Президент развернуто и открыто ответил на вопросы о социальных иждивенцах (попросту — «тунеядцах»), о планируемом шестом школьном дне, о тран­спортном сборе, социальной политике, обещанной зарплате эквивалентной 500 $ и на многие другие. Дальнейшие вопросы, задаваемые непосредственно участниками «Большого разговора с Президентом», касались отношений Беларуси с Россией и Западом, популяризации национальной идеи, отмены смертной казни в стране, инвестиций в частную собственность.

Глава государства во время общения с журналистами уделил немало внимания вопросам национальной безопасности, мирной жизни белорусов.

Неслучайно в начале встречи он, подводя итоги минувшего года, отметил:

— Мы обязательно поговорим, как прошел 2016 год. Не все у нас получилось. Есть очень серьезные внешние факторы — они абсолютно определяющие, но многое мы не сделали сами. Это тоже нужно обсудить. Главное, нам удалось сохранить мир, стабильность и социальную защищенность людей.

Мысль о том, что безопасность и спокойствие белорусских граждан превыше всего, Президент обозначил и позже, когда рассказал представителям СМИ о предстоящем учении «Запад‑2017», которое будет проводиться совместно с Российской Федерацией. Александр Лукашенко отметил: ранее он предложил президенту России Владимиру Путину проводить учения различного масштаба с периодичностью через два года, причем по очереди. Учение «Запад‑2017» будет открытым, и на него пригласят тех, кто хочет убедиться в том, что мы ни на кого не собираемся нападать, пояснил Президент.

— Немыслимо, что мы станем агрессором против какой-то страны. У нас только оборонная позиция, — добавил глава государства.

Президент отметил также, что оборона государства является фундаментальным критерием:

— Никакая экономика не нужна государству, если люди не будут чувствовать себя в безопасности, когда они будут не защищены.

В этой связи Александр Лукашенко напомнил всем собравшимся: мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая не то что не прошла через войны, у нас даже столкновений не было. И это, согласитесь, дорогого стоит.

По материалам БЕЛТА