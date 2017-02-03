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С праздником, вооруженцы!

03.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера в Драматическом театре белорусской армии прошло торжественное собрание, посвященное празднованию Дня вооружения Вооруженных Сил. Заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Лотенков сердечно поздравил присутствующих в зале.

— Сегодня мы собрались сплоченным коллективом в преддверии нашего профессионального праздника. За время существования Вооруженных Сил специалисты инженерно-технического состава своевременно и качественно решают задачи технического обеспечения мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности войск, — подчеркнул генерал-майор Игорь Лотенков. — С целью повышения боеготовности Вооруженных Сил наша деятельность направлена на поэтапное переоснащение белорусской армии новыми и модернизированными на предприятиях оборонного сектора экономики образцами вооружения, военной и специальной техники.

В завершение мероприятия ряду военнослужащих и лиц гражданского персонала были вручены грамоты, сувениры и ценные подарки от министра обороны Республики Беларусь, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь и заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

 
 
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Вчера в Драматическом театре белорусской армии прошло торжественное собрание, посвященное празднованию...

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