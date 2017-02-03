Вчера на 227‑м общевойсковом полигоне подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады провели контрольное занятие по огневой подготовке с выполнением упражнений контрольных стрельб из вооружения БМП-2 и Т-72Б штатным снарядом, а также выполнили пуски ПТУР.







В эти дни военнослужащие бригады на практике отработали вопросы боевого применения общевойсковых подразделений, управления ими, их взаимодействия с приданными средствами усиления.

— Наши подразделения выполняли упражнения учебных стрельб как днем, так и ночью, — рассказал командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев. — 30 процентов личного состава, прибывшего на полигон, выполнили их в ночных условиях. В целом военнослужащие с поставленной задачей справились, доказали свою готовность выполнять поставленные задачи, показав хорошие результаты.

После окончания контрольных стрельб военно­служащие приступили к подготовке к маршу комбинированным способом. Автомобильная колонна совершит его к пункту постоянной дислокации своим ходом, а бронетанковое вооружение — железнодорожным тран­спортом.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора