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Гвардия бьёт в цель

03.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера на 227‑м общевойсковом полигоне подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады провели контрольное занятие по огневой подготовке с выполнением упражнений контрольных стрельб из вооружения БМП-2 и Т-72Б штатным снарядом, а также выполнили пуски ПТУР.


В эти дни военнослужащие бригады на практике отработали вопросы боевого применения общевойсковых подразделений, управления ими, их взаимодействия с приданными средствами усиления.

— Наши подразделения выполняли упражнения учебных стрельб как днем, так и ночью, — рассказал командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев. — 30 процентов личного состава, прибывшего на полигон, выполнили их в ночных условиях. В целом военнослужащие с поставленной задачей справились, доказали свою готовность выполнять поставленные задачи, показав хорошие результаты.

После окончания контрольных стрельб военно­служащие приступили к подготовке к маршу комбинированным способом. Автомобильная колонна совершит его к пункту постоянной дислокации своим ходом, а бронетанковое вооружение — железнодорожным тран­спортом.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

 
 
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Вчера на 227‑м общевойсковом полигоне подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады...

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