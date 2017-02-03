Ни для кого не секрет, что военнослужащий всегда должен быть начеку, в готовности в любое время дня и ночи выполнить поставленную задачу. В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил эту аксиому в числе прочих подтверждают и воины-зенитчики 740 зрбр.





До объявления начала вышеназванного мероприятия военнослужащие занимались плановой боевой подготовкой. После получения распоряжения о выполнении задач в новом районе зенитный ракетный дивизион «Оса-АКМ» бригады покинул пункт постоянной дислокации и оперативно совершил 200‑километровый марш. Зенитчики заняли указанную позицию.

— Этот марш стал очередной проверкой для водителей боевых машин и транспортной группы, — рассказал заместитель командира 740‑й зенитной ракетной бригады по вооружению — начальник технической части подполковник Иван Селицкий. — Они продемонстрировали свое умение качественно готовить вверенные им вооружение, военную и специальную технику.

К слову, марш совершался зенитчиками скрытно — в темное время суток. Что, однако, не стало большой проблемой для армейских профессионалов: не подвели!

На указанной позиции в кратчайшие сроки военно­служащие зенитного ракетного дивизиона оборудовали и замаскировали полевой лагерь. Личный состав заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне. На данном этапе подразделение полностью готово к автономной жизнедеятельности в отрыве от пункта постоянной дислокации.

— Одна из первостепенных наших задач — прикрытие важного стратегического объекта инфраструктуры, — отметил подполковник Иван Селицкий. — Также в районе расположения зенитного ракетного дивизиона действуют подразделения других родов войск — они имитируют диверсионные разведывательные группы и незаконные вооруженные формирования. В составе зенитного ракетного дивизиона было сформировано подразделение, задача которого — обеспечить охрану и оборону нашего позиционного района.





Нужно добавить, что в ходе планового несения боевого дежурства командование бригады неоднократно проводило тренировки с целью проверки уровня подготовленности личного состава к действиям в любых условиях складывающейся обстановки. Несомненно, эти занятия принесли свои плоды — воинов‑зенитчиков совсем непросто застать врасплох!

— Для управления зенитным ракетным дивизионом используются последние инновационные технологии, такие как автоматизированное рабочее место, — подчеркнул подполковник Иван Селицкий.

В очередной раз подразделения, на вооружении у которых состоит зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», продемонстрировали слаженность и профессионализм. Военно­служащие зенитного ракетного дивизиона — вне всяких сомнений — готовы выполнить любую задачу по предназначению, в чем довелось убедиться и автору этих строк. А ЗРК «Оса-АКМ» в руках наших военных профессионалов остается грозным оружием, готовым в любую минуту больно «укусить» условного неприятеля.

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Как известно, надежный тыл в армейской среде по праву называют залогом успеха. Для того чтобы успешно справиться с поставленной задачей, воин должен быть обеспечен всеми положенными видами довольствия. А горячий обед, конечно, приобретает особую ценность во время полевых выходов подразделений.

— После получения распоряжения о выполнении задач в новом позиционном районе личному составу для совершения марша был выдан общевойсковой рацион питания (вариант 3) — консервы мясные, мясорастительные и рыбные, печенье крекерное и сахарное, карамель, чай и сахар пакетированные, — рассказал начальник продовольственной службы старший лейтенант Сергей Чапля. — Также в пути следования наши военнослужащие могли согреться горячим чаем.

По прибытии в указанный район зенитчики 740 зрбр оборудовали полевой продовольственный пункт. Имеющиеся у них технические средства продовольственной службы позволяют обеспечить военнослужащих всем необходимым вне пункта постоянной дислокации.

К слову, особое внимание уделяется чистоте и гигиене в полевых условиях. Ведь личный состав, несмотря на выход из зоны комфорта, должен быть обеспечен нормальными условиями проживания.

Контролирует санитарное состояние на полевом продовольственном пункте фельдшер зенитного ракетного дивизиона «Оса-АКМ» прапорщик Надежда Киреенко:

— Слежу за соблюдением сроков годности продуктов, условиями их хранения, а самая важная задача, которая стоит передо мной, — сохранить здоровье наших военнослужащих, которые должны выполнять поставленные задачи на высоком уровне.

— Мне неоднократно доводилось принимать участие в подобных мероприятиях боевой подготовки, — подчеркнул старший лейтенант Сергей Чапля. — Три раза в день обеспечиваем личный состав горячей пищей. Также выдаем промежуточное питание в перерывах — хлеб, сало-шпик и другие продукты, как говорится, идут на ура. Я искренне считаю, что моя миссия выполнена только в том случае, если солдат выходит из палатки для приема пищи с довольной улыбкой на лице!

Подобные мероприятия важны и в плане проверки отлаженности действий нашей службы. К слову, не так давно в Министерстве обороны была разработана и введена норма № 1 (для полевых выходов). В раскладке продуктов появились концентрированные супы, сушеные картофель и морковь. На мой взгляд, главным преимуществом такого новшества стало увеличение сроков хранения продуктов, а также сокращение времени их приготовления.

Офицер отметил также, что успешно справиться с поставленными задачами ему помогают начальник полевого продовольственного пункта старший прапорщик Владимир Хованский и старший повар взвода материального обеспечения ефрейтор контрактной службы Елена Зорина.

Заместитель командира бригады по вооружению — начальник технической части подполковник Иван Селицкий считает старшего лейтенанта Чаплю грамотным и перспективным специалистом.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора