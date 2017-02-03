5 февраля традиционно отмечается День вооружения Вооруженных Сил. В этот день в 1980 году директивой начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР были утверждены должности заместителей командующих (командиров) по вооружению.В нашей стране День вооружения Вооруженных Сил как профессиональный праздник инженерно-технического состава установлен приказом министра обороны Республики Беларусь от 24 марта 2004 года № 260. Об истории этого профессионального праздника и его современности рассказывает заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Лотенков.





— Игорь Николаевич, вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь является правопреемником управления вооружения Краснознаменного Белорусского военного округа. С чьими именами связано формирование управления?

— В разные годы управлением вооружения КБВО руководили генерал-майор-инженер Ф. Тищенко, генерал-майор Я. Белоусов, генерал-майор Ю. Канашкин, генерал-лейтенант А. Сергеев, генерал-лейтенант В. Якушев. А со времени образования независимого белорусского государства вооружение Вооруженных Сил возглавляли генерал-лейтенант М. Станкевич, генерал-майор П. Рогожевский, генерал-майор И. Дырман.

— Когда мы говорим о вооружении Вооруженных Сил, в первую очередь понимается система технического обеспечения армии…

— Конечно. И могу с уверенностью сказать: сегодня система технического обеспечения эффективно функционирует и способна гарантированно обеспечить боевую готовность войск. Она имеет сложную, многоуровневую структуру и неоднократно доказывала свою высокую эффективность при выполнении мероприятий оперативной и боевой подготовки, решении других задач повседневной деятельности войск.

Наша главная задача — поддержание вооружения в готовности к боевому применению, обеспечение Вооруженных Сил вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ), ракетами и бое­припасами. Основным планирующим документом, определяющим развитие системы вооружения Вооруженных Сил, стала утвержденная Указом Президента Республики Беларусь Государственная программа вооружения на 2016–2020 годы.

— Непосвященному читателю может быть непонятно: как вообще можно спланировать поставки вооружения, составить планы по модернизации техники или вооружения?

— Изначально производится оценка существующего парка боевых машин, определяются образцы, которые необходимо поэтапно выводить из боевого состава. Потом на их место планируется закупка новых и перспективных образцов ВВСТ. Часть имеющегося в настоящее время вооружения спланировано подвергнуть глубокой модернизации.

— Можно ли теперь конкретно назвать технику и вооружение, которые за последнее время поступили в вой­ска?







— Только за последний год для нужд Вооруженных Сил было закуплено более 250 новых образцов вооружения и военной техники — учебно-боевые самолеты Як‑130, транспортно-боевые вертолеты Ми‑8МТВ‑5, комплексы радиомониторинга, РСЗО «Полонез», РЛС «Противник-Г», РЛС «Восток-Д», батарея «Тор-М2», МРЛК «Роса-РБ», БАК «Москит» и так далее.

За счет закупки и внедрения современных комплексов средств автоматизации обеспечена оперативность управления соединениями и воинскими частями ВВС и войск ПВО. Созданная в ВВС и войсках ПВО автоматизированная система управления позволяет обеспечить анализ воздушной обстановки над всей территорией республики и прилегающими районами сопредельных государств, постановку боевых задач в автоматизированном режиме огневым средствам в реальном масштабе времени.

Новыми комплексами средств автоматизации оснащены командные пункты различных уровней. Всего, например, в ВВС и войсках ПВО эксплуатируется более 20 различных типов комплексов средств автоматизации.

Планово осуществлялась поставка для нужд армии автомобильной техники отечественного производства. В течение 2016 года в Вооруженные Силы поставлено более 220 единиц автомобильной техники производства Минского автомобильного завода.

В 2016 году капитально отремонтировано более 100 номенклатур ВВСТ — самолеты Л‑39, ЗРК С‑300ПС, КПС С‑300ПС и ряд других, а также модернизировано 10 образцов вооружения и военной техники.

Сегодня результатом модернизации вооружения и военной техники являются радиолокационные станции П‑18БМА и 19Ж6М, радиовысотомер ПРВ‑16БМ, танк Т‑72БМ1. Модернизация танка Т‑72Б до уровня Т‑72БМ1 позволила показать высокие результаты в ходе участия белорусской команды в Армейских международных играх 2016 года.







Уже в первом месяце 2017 года по результатам государственных испытаний на вооружение Вооруженных Сил принят модернизированный БТР‑70МБ1.

— Как известно, именно научные разработки лежат в основе создания как новых высокотехнологичных материалов, так и техники и вооружения для армии…

— Безусловно, одним из важнейших направлений развития системы вооружения Вооруженных Сил является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию новых, перспективных и модернизации существующих образцов ВВСТ. В прошедшем году их выполнялось более 15.

Хочу отметить, что выполнение ОКР и организация производства разработанной техники ведутся не только предприятиями оборонного сектора экономики, но и силами баз вооружения. Только в 2016 году на производственных мощностях воинских частей технического обеспечения изготовлено 39 мобильных комплексов 2К20 «Зенит», 54 санитарных автомобиля АС‑66 и восемь санитарных транспортеров переднего края на базе МТ-ЛБ.







В тесном взаимодействии с предприятиями оборонного сектора экономики проводятся работы по созданию новых отечественных легкобронированных автомобилей «Кайман»,

«V-1», «Витим». Эта работа должна завершиться в наступившем году.

— Когда мы говорим о планах развития Вооруженных Сил, в первую очередь мы думаем о принятии на вооружение новых образцов вооружения, военной и специальной техники…

— Перспективы дальнейшего развития вооружения Воору­женных Сил связаны прежде всего с реализацией Плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года. При разработке Плана были определены перспективные облики систем ВВСТ видов Вооруженных Сил и родов войск. Основные усилия планируется направить на развитие систем вооружения ВВС и войск ПВО, ракетных войск, разведки, РЭБ, связи и сил специальных операций Вооруженных Сил.

В 2017 году спланирована закупка самолетов Су‑30СМ, комплексов радиомониторинга, 120‑мм минометов 2Б23 «Нона-М1», беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР‑70МБ1. Будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми‑24К, Ми‑8ПС, самолета Ил‑76МД, танков Т‑72Б, БМП‑2, продолжена дальнейшая модернизация танков Т‑72БМ1. Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов РСЗО на шасси отечественного производства.

— Какие еще задачи стояли перед военнослужащими и инженерно-техническим составом Вооруженных Сил?

— Наряду с оснащением

войск новыми образцами решались задачи по поддержанию существующего парка ВВСТ в готовности к боевому применению.

Так, в 2016 году в Вооруженных Силах был проведен контроль технического состояния более 12 тысяч образцов ВВСТ. Военными арсеналами и базами, территориальными центрами технического обеспечения, сторонними организациями восстановлены 418 образцов. 1.458 образцов восстановлены войсковыми ремонтными органами.

Для обеспечения сохранности стрелкового оружия выполняются мероприятия проекта международной технической помощи «Наращивание потенциала в области управления запасами легкого и стрелкового оружия и их безопасного хранения». В рамках выполнения проекта в воинских частях осуществляется строительство ограждений, проводится закупка и установка пожарно-охранных систем и систем освещения, подразделения охраны обеспечиваются мобильными средствами связи, выполняются работы по ремонту хранилищ, автоматизирован учет хранящегося оружия.

Не менее важным направлением деятельности вооружения Вооруженных Сил является утилизация неприменяемых и списанных образцов вооружения и боеприпасов. Темпы утилизации ежегодно растут.

С 2001 года утилизировано и реализовано более 76 тысяч тонн неприменяемых боеприпасов. Кроме того, за счет утилизации боеприпасов частично удовлетворяется потребность государства в промышленных взрывчатых веществах. Ежегодно их производится более одной тысячи тонн.

— В преддверии праздничной даты принято говорить о лучших людях — преданных своему делу специалистах.

— Говоря об итогах 2016 года, хочется сказать, что год был достаточно напряженным и насыщенным различными мероприятиями, результаты которых напрямую зависели от эффективности работы инженерно-технического состава. А в наших Вооруженных Силах служит и работает большое количество добросовестных, грамотных и по-настоящему талантливых людей.

В рамках этого интервью невозможно назвать всех поименно. Однако мне хочется особо отметить заместителя начальника по вооружению — начальника отдела вооружения учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» полковника Фёдора Гайченю, заместителя начальника центра по вооружению — начальника технической части 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковника Олега Николаенкова, начальника 1868‑й артиллерийской базы вооружения полковника Дмитрия Сургиневича, начальника 977‑й артиллерийской базы вооружения полковника Андрея Фолынскова, начальника 1405‑й артиллерийской базы боеприпасов подполковника Петра Лишко, начальника 288‑й базы резерва автомобилей полковника Андрея Ерёмина, начальника 969‑й базы резерва танков полковника Александра Капитулина.

— Что бы вы хотели пожелать инженерно-техническому составу Вооруженных Сил, который отмечает этот профессиональный праздник?

— Нам есть чем гордиться! Эти результаты достигнуты добросовестным и честным трудом военнослужащих и гражданского персонала вооружения Вооруженных Сил.

От всей души поздравляю весь инженерно-технический состав, и в первую очередь вас, дорогие наши ветераны вооружения Вооруженных Сил, с профессиональным праздником! Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, высоких достижений в военной службе и ратном труде на благо сильной и процветающей Беларуси!

Беседовал полковник Игорь Кандраль, «Ваяр», фото из архива агентства

Наша справка

В последнее время на вооружение (снабжение) ежегодно принимается в среднем более 40 новейших образцов ВВСТ. В 2016 году на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил было принято 79 новых образцов ВВСТ.

Основные из них:

реактивная система залпового огня В‑200 «Полонез»;

комплекс тренажерно-имитационных средств ВВС и

войск ПВО 9С910;

комплексы радиомониторинга;

комплексы средств автоматизации;

подвижный навигационно-топографический комплекс;

120‑мм миномет 2С12Б на шасси МЗКТ‑500200-020;

радиостанции различного типа;

изделия специальной связи;

автомобильная техника различного назначения;

обвесное оборудование для стрелкового оружия;

приборы прицеливания и наблюдения.